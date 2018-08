Le grand amalgame

Sa mixture est géniale et elle fait son œuvre. Le chef d’orchestre Stéphane Laforest, un de nos grands, a un maudit problème. Il dirige de grands musiciens classiques depuis des années, mais il chérit aussi le rock, le country, le disco et les crooners. Il a réglé le problème. Il a créé les Symphonies pop, et le monde en raffole. Dimanche dernier à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay (Joliette), 2400 personnes sont allées voir le show thématique Frank Sinatra-Michael Bublé.

Demain, au même endroit (et il reste des places) ce sera la consécration. Michel Louvain et Tocadéo chanteront avec 45 grands musiciens. La réunion de ces deux griffes, c’est plus qu’un concert, dit Stéphane Laforest, c’est un événement. C’en sera un assurément puisque Michel Louvain, à 81 ans, est dans une forme extraordinaire et il célèbre 60 ans de métier. Ce sera émouvant et exclusif.