Après les différents festivals de musique et d’humour, c’est au tour de la mode de s’installer dans le Quartier des spectacles. La semaine prochaine, une longue passerelle sera érigée au coin des rues Sainte-Catherine et Jeanne-Mance pour le Festival Mode & Design (FMD). Au menu, des défilés de tous genres et pour tous les goûts, alors que des détaillants, des designers, des jeunes de la relève et la nouvelle cohorte des écoles de mode présenteront leurs nouvelles collections.

Puisque le coefficient mode risque d’être particulièrement élevé dans les prochains jours sur le site, j’ai puisé dans les comptes Instagram des it people quelques courants qui se prêtent au contexte du FMD. Des microcourants aux tendances populaires, on retrouve une abondance de bralettes, de manches bouffantes, de coupe-vent, d’envie d’affirmer ses marques chouchoutes, de ceintures en chaîne dorée, de touches artisanales et conceptuelles et le désir de contrecarrer l’allure trop provocante d’une robe courte avec des baskets.

Photo courtoisie

Manches bouffantes

Gigi Hadid a composé le look jaune parfait pour encadrer son jean Re\Done : un bandeau à manches bouffantes de Slashed by Tia, des chaussures Jacquemus et un sac Louis Vuitton.

Photo Wenn

Bralette

On retrouve une pléthore de bralettes sur le marché, qui s’avèrent pratiques sous un haut transparent. Mais voilà que Madelaine Petsch a bien aimé l’idée de Giambattista Valli de la superposer à un haut court en dentelle.

Photo courtoisie

Monogramme

Olivia Culpo et Cary Tauben, l’un des trois conseillers de la nouvelle télé­réalité XOXO, ont craqué pour la logo-manie. Elle choisit Fendi et lui coordonne Louis Vuitton et Dior.

Photo courtoisie

Photo Wenn

Cuissardes

Les cuissardes sont le classique des dernières saisons... que l’on ne cesse de réinventer. Jennifer Lopez n’a pu résister à ce modèle en denim de Versace qui reprend l’effet d’un jean.

Photo courtoisie

Robe + baskets

Emily Ratajkowski craque pour les robes Nookie. Le jour, elle les associe à des baskets Yeezy et le soir à des sandales Jimmy Choo.

Photo Wenn

Une pièce à saveur artisanale, ici un patchwork du maillot de foot du Paris Saint-Germain, suscitera l’intérêt. Rita Ora a jonglé avec l’artisanal-athlé­tique dans ce look signé Koché.

Photo Wenn

« Artisanale »

Un couple hyper coloré : Hailey Baldwin a agencé une robe florale aux couleurs vives de la marque Amen à des Adidas blancs et Justin Bieber a opté pour un survêtement orange et bleu.

Photo courtoisie

De la couleur

À elle seule, la mannequin Elsa Hosk semble vouloir remettre au goût du jour la ceinture en chaîne dorée grâce à ses multiples entrées sur le sujet sur son compte Instagram. De préférence griffée Chanel !

Photo Wenn

Denim conceptuel

La chanteuse Sinead Harnett a poussé l’idée du denim sur denim avec cet agencement d’un soutien-gorge noir, d’un blouson Take Two London et d’un bermuda-jeans Ksenia Schnaider.

Photo tirée d'Instagram

Ceinture en chaîne

À elle seule, la mannequin Elsa Hosk semble vouloir remettre au goût du jour la ceinture en chaîne dorée grâce à ses multiples entrées sur le sujet sur son compte Instagram. De préférence griffée Chanel !

Photo tirée d'Instagram

Photo tirée d'Instagram

À ne pas manquer

Le Village de boutiques éphémères et sa trentaine de boutiques mobiles (créateurs locaux, bijoux, sacs, mode écoresponsable, accessoires).

Incluses par les jumelles de la mode (Josiane Stratis), un défilé présentant un éventail de vêtements de designers pour différentes silhouettes. 23 août, 20 h

Le défilé de la designer autochtone Sage Paul, Giving Life. 23 août, 20 h 30.

Le défilé de clôtures, le dévoilement de la collection automne de Kendall & Kylie par Ardène.

Hors site