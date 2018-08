Le week-end culturel de Étienne Boulay

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Je suis plongé dans le roman de David Goudreault, La Bête à sa mère. Il s’agit du premier d’une trilogie. J’ai tellement­­­ aimé ce livre qu’avant même de l’avoir terminé­­­­, j’ai déjà acheté les deux autres volumes, La Bête et sa cage et Abattre la Bête. J’ai beaucoup aimé l’antihéros que l’on y retrouve, un adulte avec encore­­­ une mentalité d’adolescent qui est à la recherche­­­ de sa mère. C’est un humour assez grinçant et son écriture est très percutante.

Quel est le prochain spectacle que vous tenez à voir ?

Je ne veux absolument pas manquer la pièce Fais-toi une belle vie, mettant en vedette Guillaume Lemay-Thivierge, sa fille Charlie et sa conjointe Émily Bégin. Comme je côtoie Émily pour mon travail d’animation à l’émission Bootcamp, j’ai eu beaucoup d’échos de ce spectacle. C’est une équipe qui a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. En plus, la pièce véhicule un beau message.

Quel est le film qui vous a interpellé ?

La chute de sparte qui est l’adaptation cinématographique du roman de Biz, réalisé par Tristan Dubois­­­. J’ai apporté ma contribution à ce film derrière­­­ la caméra en dirigeant et en concevant les scènes de football. Pour moi, c’était une première collaboration dans le monde du cinéma. Outre cet aspect, je tiens à souligner qu’il s’agit d’un film extraordinaire. Le jeu des jeunes comédiens est excellent. Étant très sensibilisé aux causes liées au suicide et à la jeunesse, j’ai trouvé que ce film envoie aussi un très beau message aux adolescents sans les infantiliser. C’est un très bon film qui m’a fait vivre une foule d’émotions.

Quelle est la série télé que vous souhaitez recommander ?

J’ai très hâte de voir l’émission que j’anime, Liens rompus, qui s’amorcera prochainement sur les ondes de MOI ET CIE. Il s’agit d’une émission très humaniste, où je tente d’aider les gens dans une démarche centrée sur le pardon afin de recoller les pots cassés. L’idée est de reconnecter les personnes dont les liens ont été rompus avec leur entourage. C’est un très beau projet qui suscite beaucoup d’émotions.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

J’ai beaucoup d’admiration pour Jean-Marie Lapointe que j’ai la chance de côtoyer dans ma vie personnelle. Ça m’a permis de découvrir sa grande générosité et sa grande capacité d’écoute envers les autres. Personnellement, il a été mon parrain pour m’aider à combattre mes démons liés à d’anciens problèmes de consommation. Il prêche par l’exemple. C’est une bonne personne dotée d’une grande compassion qui donne beaucoup de son temps en bénévolat ; un être d’une classe à part. En plus, je suis un très grand fan de son émission, Face à la rue qui nous fait découvrir la réalité de l’itinérance.

