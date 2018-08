L’équipe Legault

Les annonces de candidatures ne sont pas terminées. Le PLQ s’appuie déjà sur une équipe ministérielle et nous promet d’autres noms intéressants, mais on voit mal comment ils pourraient doubler la CAQ, compte tenu du peu de circonscriptions encore vacantes.

La récolte de la CAQ est particulièrement impressionnante dans le monde des affaires. Du banquier Éric Girard au diplômé du Harvard Business School Pierre Fitzgibbon, François Legault ne manquerait pas de prospects pour les postes à caractère économique s’il était appelé à former un Conseil des ministres.

La CAQ a aussi réussi quelques coups de maître comme le recrutement de l’ex-ministre libérale Marguerite Blais. Elle était dans tous les sondages la plus populaire parmi les élus du Parti libéral à l’époque et de surcroît elle apporte à la CAQ une crédibilité auprès des aînés.

Une ex des Jeux olympiques, une ex de la commission Charbonneau, un pédiatre de renom, ils sont plusieurs avec des curriculum vitae intéressants à avoir fait le saut avec la CAQ. En région, nombre de candidats ont des bagages professionnels et personnels substantiels.