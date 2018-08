Les 20 films les plus attendus de l’automne

On ne compte plus le nombre d’adaptations de Robin des Bois qui ont été produites au fil des années à Hollywood. Huit ans après la sortie de celle de Ridley Scott, qui réunissait à l’écran Russell Crowe et Cate Blanchett, en voici donc une nouvelle, réalisée par Otto Bathurst (Black Mirror) et mettant en vedette Taron Egerton (Kingsman) dans le rôle de Robin des Bois et Jamie Foxx dans la peau de Petit Jean.

7 décembre