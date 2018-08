«Les As de la jungle»: animaux en folie

Le petit Maurice est un pingouin. Comme il a été recueilli par la tigresse Natacha (voix de Maik Darah dans la version originale française), il se peint en tigre en grandissant, histoire de ressembler à sa mère. Justicier autoproclamé de la jungle, Maurice (voix de Philippe Bozo), aidé de son fils adoptif Junior le poisson, se fait ainsi le champion des éléphants harcelés par les singes.

Mais Maurice et tous les habitants de la jungle vivent dans la peur d’Igor (voix de Richard Darbois), le méchant koala. Celui-ci n’aime rien de plus que de faire exploser des champignons, mettant ainsi le feu à la végétation luxuriante.

Le jeune pingouin est aidé de ses fidèles alliés, le singe Miguel (voix de Pascal Casanova), le tarsier (primate aux grand yeux globuleux) Gilbert (voix de Laurent Morteau), la chauve-souris Batricia (voix de Céline Monsarrat) et deux crapauds marrants prénommés Al (voix d’Emmanuel Curtil) et Bob (voix de Paul Borne). Évidemment, toute cette joyeuse troupe veut mettre Igor hors d’état de nuire.

Adapté de la populaire série télévisée française du même titre, «Les As de la jungle» est idéal pour un jeune public à la recherche d’un univers familier. En effet, le scénario de Jean-François Tosti, David Alaux (le réalisateur du long métrage) et Éric Tosti – les trois créateurs de l'émission – surfe sur du connu, qu’il s’agisse de la relation entre Maurice et sa mère adoptive, sur les clichés au sujet des singes ou encore d’Igor, le méchant.

Au niveau visuel, là encore, le spectateur se retrouve en terrain connu. Natacha ressemble parfois beaucoup à Tigresse de la saga des «Kung Fu Panda». Notre ami Maurice a, quant à lui, de petits airs du panda Po. On trouve également, entre deux branches de palmier, des ressemblances avec les longs métrages d’animation de la populaire franchise «Madagascar» ainsi que quelques éléments simiesques vus dans «Le livre de la jungle» des studios Disney.

Sans réinventer le genre et malgré quelques longueurs, «Les As de la jungle» parvient à séduire. Gageons que les petits apprécieront.

Note: 3 sur 5