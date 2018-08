Les Athletics rejoignent les Astros en tête de leur division

Les amateurs de baseball d’Oakland ont droit à toute une série ce week-end, alors que les Astros de Houston sont en ville. Les Athletics les ont rejoints en tête de la division Ouest de la Ligue américaine en l’emportant par la marque de 7-1.

La veille, les A’s avaient créé l’égalité en fin de match avant de l’emporter en prolongation. Les deux formations montrent maintenant une fiche de 74-49.

Khris David a donné le ton dès la première manche alors qu’il a fait marquer Marcus Semien et Jed Lowrie à l’aide d’un double.

C’est tout ce qu’avait besoin Trevor Cahill (5-2) qui avait des allures de Cy Young sur le monticule. Le droitier de 30 ans n’a accordé aucun point en sept manches de travail. Il a permis à seulement deux rivaux de se rendre sur les buts, un avec un simple et l’autre avec un but sur balles.

En sixième, Matt Olson, Stephen Piscotty et Josh Phegley ont frappé des doubles pour produire chacun un point. Phegley en a produit deux autres en huitième avec un autre coup de deux buts.

L’unique point des Astros a été inscrit en neuvième alors que Tony Kemp a réussi son cinquième circuit de la saison.

Dallas Keuchel (9-10) a encaissé le revers lui qui a octroyé cinq points mérités en cinq manches et deux tiers. Il a alloué neuf coups sûrs et un but sur balles.

Dimanche, les A’s et les Astros se disputeront le premier rang de leur division.