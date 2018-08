Les meilleures crèmes glacées de la Floride

Après une longue journée de bronzette à la plage, quoi de mieux pour se rafraîchir qu’une savoureuse crème glacée ! Il y a bien sûr, le classique Dairy Queen, mais sachez qu’en Floride, certains marchands de glaces se distinguent par le design unique de leur commerce ou par leur esprit créatif leur permettant d’offrir un produit de qualité, souvent audacieux, qui vaut certainement le détour. Becs sucrés, laissez- vous tenter ! Voici nos comptoirs de crème glacée préférés en Floride !

Twistee Treat (Daytona, Tampa, Orlando)

Photo courtoisie

En forme de cornets géants, ces bars laitiers sont très faciles à repérer ! On en compte environ une trentaine en Floride, concentrés surtout dans le centre et dans les régions de Tampa et de Daytona. Avec leur design amusant, ils sont d’ailleurs très populaires auprès des amateurs de selfies ! Ils offrent plus de 25 parfums de glace molle sur différents cornets. On y sert également de succulents banana splits, sandwichs à la crème glacée, ou bien des cornets avec de la glace enrobée de barbe à papa ou de vos bonbons préférés. Le choix est vaste et on y vend même des produits sans gluten, et des glaces légères, sans gras ni sucre.

twisteetreat.com

Little Drug Co (New Smyrna Beach)

Photo courtoisie, Marie Poupart

Il n’y a qu’en Floride que l’on peut savourer un bon milk shake dans une pharmacie d’époque ! À New Smyrna Beach, cette petite station balnéaire à environ une heure d’Orlando­­­, se trouve le Little Drug Co. Établie dans un édifice historique, la petite pharmacie dessert la population depuis 1922. Prenez place confortablement sur l’une des banquettes du comptoir-lunch qui rappelle ceux des Woolworth et Kresge d’autrefois et savourez un bon milk shake Hershey ! Impossible de ne pas retomber en enfance ! Profitez-en également pour visiter la pharmacie. En plus du comptoir de médicaments, on y trouve des cosmétiques, des cadeaux et un grand éventail de cartes postales rétro !

littledrugco.com

Kelly’s Homemade Ice cream (Orlando)

Photo courtoisie

Des glaces et sorbets maison à proximité des plus grands parcs d’attractions au monde, ça vous dit ? Chez Kelly’s Homemade Ice Cream, vous pourrez goûter à tous les classiques incluant les sundaes et milk shakes ou, si vous êtes plus aventureux, pourquoi ne pas essayer l’un de leurs populaires parfums comme le Mexican chocolate (chocolat, cannelle et muscade), l’extravagant érable et bacon ou encore, leurs surprenants tacos à la crème glacée ? Cette petite crèmerie devrait vous plaire ! Les portions sont généreuses et le personnel chaleureux.

kellyshomemadeicecream.com

Love Boat Home Made Ice Cream (Fort Myers, Sanibel)

Photo courtoisie, Marie Poupart

Love Boat Home Made Ice Cream, qui prépare depuis 1967 des glaces maison, est une véritable institution à Fort Myers. Ne soyez donc pas surpris si on fait la file pour goûter aux 50 différentes variétés, dont certaines aux parfums uniques comme à la tarte aux pommes, à la noix de coco, à la Key lime pie, et bien sûr, à l’orange creamsicle, notre préférée ! Le menu comporte aussi de bons sorbets, des yogourts glacés et certains produits sans sucre. Une mention spéciale pour le décor coloré, le personnel fort sympathique et les portions gargantuesques !

loveboaticecream.com

