Matt Russell attire l'attention à l'Ironman Mont-Tremblant

L’acteur Patrice Godin, un coureur invétéré, fait partie de ceux qui suivront de près les résultats de l’Ironman Mont-Tremblant ce week-end.

Il y a le jeune Québécois Antoine Jolicoeur Desroches qui attire inévitablement son attention, mais aussi l’Américain Matt Russell, un vétéran ayant survécu à un terrible accident en octobre 2017.

«J’ai hâte de voir ce qu’ils vont faire», a indiqué Godin à propos des deux participants.

Fauché par un camion durant les Championnats du monde Ironman, à Hawaï, Russell avait alors subi une sévère blessure au cou, étant d’ailleurs touché à la veine jugulaire du côté droit. Miraculeusement, l’Américain de 35 ans a déjà repris la compétition, ayant notamment terminé cinquième à Tremblant lors du demi-Ironman, en juin. Il y a quelques semaines, soit le 29 juillet, Russell a par ailleurs monté sur le podium à Whistler, avec une troisième place dans le cadre de l’événement Ironman Canada.

«Je suis tellement reconnaissant d'être en vie et d'être encore capable de compétitionner», a réagi Russell, sur son compte Twitter, à la suite de ce récent résultat.

Épreuve à relais

Concrètement, Godin n’aura toutefois pas l’occasion d’admirer bien longtemps les coureurs en action dimanche dans l’événement principal de Tremblant, puisqu'il sera parallèlement en piste pour l’épreuve de course à relais avec l’humoriste Maxim Martin et le comédien Sébastien Delorme. Dans cette nouvelle formule adaptée pour la première fois au triathlon longue distance, Martin sera à la nage (3,8 kilomètres), Delorme au vélo (180 km), tandis que Godin conclura avec 42,2 km de course à pied.

Photo d'archives, Courtoisie

«Je ne suis vraiment pas prêt pour ça, a avoué l'acteur, pourtant un ultramarathonien de longue date. Ça va être difficile. Je le sais.»

Godin, qui traîne une blessure au tendon d’Achille, avoue ne pas être au sommet de sa forme. Au moment de puiser dans ses ressources et de combattre la douleur, l'acteur de 50 ans pourra toujours s’inspirer, entre autres, de l’histoire de Matt Russell.

Une pensée pour Serge

Sur une note beaucoup plus personnelle, Godin indique qu’il aura certainement une pensée pour son ami Serge Dessureault, alpiniste québécois décédé le mois dernier en tentant d’atteindre le sommet du K2, pendant son marathon de dimanche.

«J’ai toujours une pensée pour lui, il court avec moi, a exprimé Godin. J’ai encore de la misère à réaliser que je ne le croiserai plus.»

En plus de la compétition sportive, l’acteur dit vouloir surtout profiter d’un week-end en famille à Tremblant. Concernant ses projets d’avenir, il prépare pour le mois de septembre une nouvelle édition de son 24 heures de course au profit de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. Il profitera justement de ce prochain événement pour rendre hommage à Serge Dessureault en portant un emblème en mémoire de celui qui fut également pompier à la caserne 19, à Montréal.

- L’Ironman Mont-Tremblant en sera à sa septième présentation ce dimanche 19 août. Près de 2800 triathlètes, hommes et femmes, sont attendus pour l’occasion.