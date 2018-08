Maxime Bernier a raison

Ainsi, selon certaines personnes qui voient du racisme partout, Maxime Bernier serait xénophobe parce qu’il a — enfer et damnation ! — osé critiquer le multiculturalisme à outrance de Justin Trudeau.

UNE FORME D’APARTHEID

Voici des extraits d’un essai publié il y a 24 ans.

« L’actuelle politique du multiculturalisme encourage des sentiments de fierté ethnique et d’appartenance à des communautés étroites.

Être racisé, c’est adopter une conception étroite de la vie.

Le multiculturalisme voit l’individu non comme un membre de la société, mais comme un élément d’un plus petit groupe défini en fonction de l’ethnie, de la race ou de la culture.

Le multiculturalisme est une forme douce et insidieuse d’apartheid. Il engage un pays déjà divisé sur le chemin d’une plus grande division sociale.

Le multiculturalisme mine de l’intérieur l’unité et l’identité canadiennes. »

Qui a écrit ces lignes ?

Un Blanc ? Un raciste ? Un homme fermé aux étrangers ?

Un méchant « de souche » ?

Non. Neil Bissoondath, un écrivain canadien né à Trinidad-et-Tobago de parents indiens.

Dans Le marché aux illusions : la méprise du multiculturalisme, Bissoondath (qui, incidemment, est le neveu de V.S. Naipaul, le lauréat du prix Nobel de littérature récemment décédé) porte lui aussi un regard extrêmement dur sur le multiculturalisme qui, loin de former de futurs Canadiens, emprisonne au contraire les nouveaux arrivants dans des enclaves ethniques, culturelles et raciales.

Serait-il raciste lui aussi ?

UNE NOUVELLE RELIGION

Le multiculturalisme est une idéologie.

On ne pourrait plus critiquer une idéologie, maintenant ?

Déjà qu’on ne peut plus critiquer les religions...

Dans son essai, que je vous conseille fortement de lire, Bissoondath cite un discours prononcé par Rais Khan, ex-directeur du département de sciences politiques de l’Université de Winnipeg.

« Les gens n’émigrent pas afin de préserver leur culture et d’entretenir leur appartenance à une ethnie. Les immigrants viennent ici pour devenir canadiens.

Si je suis venu ici, ce n’est pas pour être rattaché à une ethnie, ni pour m’intégrer à la communauté multiculturelle, ni pour profiter d’un traitement de faveur, ni pour être entretenu par des subventions spéciales.

Je suis venu ici pour être un membre ordinaire de la majorité canadienne. »

On n’a plus le droit de dire ça, maintenant ?

C’est raciste ? Xénophobe ?

Hors du multiculturalisme, point de salut ?

ANDREW SCHEER S’ÉCRASE

Le plus déprimant dans ce qu’on pourrait appeler « la nouvelle affaire Bernier » est que le chef du Parti conservateur lui-même a répudié les propos du député de Beauce !

Au lieu de dire que lui aussi s’inquiétait des excès du « multiculturalisme extrême » pratiqué par Justin Trudeau, Andrew Scheer a affirmé qu’un gouvernement conservateur « continuera à accueillir les gens du monde entier qui veulent venir ici... »

Comme si Maxime Bernier ne voulait pas d’immigrants ! Comme s’il voulait ériger un mur autour du Canada !

Scheer est décourageant.

Autant sur le dossier de la gestion de l’offre que sur celui du multiculturalisme, il fait preuve d’un manque de courage affligeant.

Pourquoi voter pour une pâle imitation de Trudeau quand on peut voter pour l’original ?

Le Parti conservateur s’en va nulle part avec lui à la barre...