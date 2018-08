Je me lève ce matin et je peux finalement dire que je suis en vacances ! Il était plus que temps. Mon entourage peut en témoigner.

Êtes-vous comme moi ? Chaque fois, dans les derniers jours avant de finalement mettre la « switch à off » comme on dit, l’accumulation de la dernière année se manifeste, comme un dernier souffle de stress qui veut se faire sentir.

Le plus drôle, c’est que j’ai souvent écrit sur l’importance de penser à soi, de reconnaître les signes que la vie nous envoie et de profiter des vacances pour en retirer les leçons nécessaires pour continuer d’évoluer. De sages paroles !

Et bien mea culpa, car je réalise que c’est très facile à écrire, mais plus difficile à appliquer. Pourtant, ce n’est pas comme si je n’avais pas les outils. J’essaie sans cesse de changer ce qui me fatigue chez moi. Mais malgré tous les changements que j’ai réussi à faire, il reste toujours quelques toiles d’araignée dans mon cerveau qui se reconstruisent aussitôt que je les détruis.

Le pire, c’est que ces petites choses qui m’énervent sont bien moins épeurantes que les monstres que j’ai eu à affronter par le passé.

Le naturel revient

C’est frustrant de constater que même si j’ai fait un grand ménage, il reste des taches que je n’arrive pas à faire partir. J’ai beau frotter fort, utiliser les meilleurs détergents psychologiques que je connaisse, je les vois réapparaître chaque fois.

Pourtant, j’ai le meilleur allié au monde : mon instinct !

J’adore sa façon de me parler clairement. Et pourtant, je cherche encore à le défier. Pire encore, j’ai souvent l’arrogance de l’ignorer.

Je me répète toujours que je suis un de ces chanceux que la vie a gâtés. Elle n’a jamais cessé de me tendre la main, malgré mes 1000 tentatives d’autosabotage. On dit souvent : « la vie m’a donné une deuxième chance ». Mais moi, elle m’en a donné des dizaines, sans jamais les compter.

Heureusement, j’ai fini par le réaliser et depuis, je la laisse être le vrai conducteur sur mon chemin de vie. Et comme un vrai passager qui achale celui qui chauffe, je m’entête à lui faire mes commentaires fatigants.

Il y a exactement un an, j’étais en Irlande. La dernière journée de mon voyage, je suis allé voir les falaises de Moher. J’étais complètement époustouflé par le paysage et pendant que je regardais vers l’ouest, vers chez nous, elle m’a parlé. Je me souviens très clairement d’avoir compris que je m’apprêtais, à mon retour, à entrer dans une période où la vie allait me tester de façon puissante. J’avais raison.

La tempête

Dans les mois qui ont suivi, j’ai eu l’impression de me retrouver au cœur d’une série de Netflix. Je n’étais plus spectateur, j’étais carrément acteur.

Mais comme dans le meilleur des rodéos, je suis resté attelé sur ce cheval sauvage jusqu’à ce qu’il s’épuise. Aujourd’hui, je me rends compte que le cabochon que je suis a cherché à piquer l’animal à nouveau dès qu’il s’est calmé.

Mon plus gros défaut, c’est que je n’arrive pas à accepter que la vie puisse être calme et simple.

Je réalise surtout que ma plus grande dépendance, c’est celle à l’adrénaline. J’ai comme l’impression que si ça ne brasse pas dans mon monde, je ne me sens pas vivant.

Alors cette fois-ci, ce n’est pas à vous que je dicte ces sages paroles, mais à moi : laisse la vie conduire, le grand, et profite du paysage !