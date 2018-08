Parc des Lacs-Waterton: Un petit paradis renaît de ses cendres

WATERTON, Alberta | Si la vaste majorité des touristes en Alberta se dirigent tout de go vers Banff et Jasper, faites un long crochet par le sud-ouest de la province pour visiter le superbe parc national des Lacs-Waterton, et ce, même s’il se remet lentement d’un important feu de forêt qui a détruit près de 40 % de son territoire en septembre 2017.

Bien que l’offre aux visiteurs soit passablement réduite jusqu’à avis contraire, les plans d’eau d’un bleu électrique saisissant entourés de montagnes géantes aux sommets enneigés demeurent d’une beauté incomparable. Le village dégage aussi une odeur de joie de vivre contagieuse qui fait vite oublier le côté plus sombre de cette catastrophe encore toute récente.

Offre limitée

Photo courtoisie - Parcs Canada/R. Peruniak Le feu de Kenow a brûlé un total de 35 000 hectares, dont 19 000 à l’intérieur du parc. En fait, tout le secteur situé à l’ouest des Lacs-Waterton, outre le village, a été touché par les flammes qui atteignaient parfois quelque 150 mètres de hauteur au plus fort du brasier.

Les promenades Akamina et Red Rock resteront donc encore interdites aux véhicules moteur pour une période indéterminée, tout comme un fort pourcentage des sentiers de randonnée pédestre en raison des risques de chutes d’arbres ou de branches et des sols instables.

Photo courtoisie, Jadrino Huot En résumé, seuls les sentiers menant au pic Vimy et au lac Crypt offrent des randonnées dignes de ce nom, ce qui risque fort d’augmenter l’affluence. Les chutes Bertha, la boucle du lac Crandell et le bassin Horseshoe, plus faciles, sont de belles alternatives. Dans les environs, la chute Cameron ainsi que le ciel étoilé méritent une mention.

À cheval ou au fil de l’eau

Photo courtoisie, Jadrino Huot Le meilleur moyen de profiter pleinement de l’endroit est d’y aller à cheval, car les sentiers équestres de l’écurie du parc sont eux ouverts dans la partie ouest. Vous aurez ainsi accès à des vues exclusives étant donné le dénuement des arbres rabougris et calcinés. L’observation de la faune sauvage – ours, mouflons et orignaux – devient du coup plus aisée.

Photo courtoisie, Jadrino Huot Une autre option est de vous laisser bercer par les flots du lac Upper Waterton à bord de l’International, le plus vieux navire en bois pour passagers à l’ouest du Mississippi. Ce bateau quasi centenaire, construit en 1927, vous mène jusque de l’autre côté de la frontière américaine, plus précisément dans le parc Glacier, au Montana.