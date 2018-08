Photos souvenirs: Wilfred LeBouthillier

Pêcheur ou chanteur

Photo courtoisie

Wilfred, 8 ans, chez lui à Tracadie-Sheila. Enfant, il rêvait de devenir pêcheur comme son père et son grand-père. Mais à l’âge de 7 ans, il se découvrit une grande passion pour la musique et il se joignit à la chorale de l’église de sa petite ville au Nouveau-Brunswick.

Il y a déjà 15 ans

Photo d’archives, Jacques Bourdon

Le joli minois que les Québécois découvraient en 2003, alors que le timide Wilfred se lançait dans la première aventure de Star Académie. Autodidacte, il avait appris seul à jouer de la guitare, puis il avait formé le duo Fred et Wilfred avec son meilleur ami. Ensemble, ils chantaient de la musique acadienne dans leur région natale.

Le saut du vainqueur

Photo d’archives, Gilles Lafrance

Wilfred en 2003, après qu’il fut proclamé, à 25 ans, gagnant de Star Académie, grâce au vote du public, aux côtés de Marie-Élaine Thibert, Annie Villeneuve, Émily Bégin et Marie-Mai Bouchard. Un an plus tôt, il avait séduit le jury de l’émission avec son interprétation de La ballade de Jean Batailleur de son idole Zachary Richard.

Billet or

Photo d’archives, Chantal Poirier

En 2004, Wilfred, ému aux larmes, recevait une plaque commémorative pour les 50 000 billets vendus de son spectacle. Le gagnant de Star Académie avait déjà reçu à l’époque plusieurs prix, nominations et distinctions et obtenu des ventes exceptionnelles de plus de 200 000 exemplaires de son premier album.

Le Centre Bell

Photo d’archives, Albert Vincent

Wilfred, mèches blondes en sus, au Centre Bell où il chante en 2004 devant 4000 personnes, un spectacle qui a été suivi d’une tournée le menant dans 40 villes du pays. L’auteur-compositeur-interprète­­­ qui était devenu en quelques mois un artiste adulé de milliers de fans, réalisait l’ampleur de l’événement.

♦ Le 5e album de Wilfred LeBouthillier, La Croisée, sortira le 5 octobre prochain, sur sa propre étiquette 2W Disque.

♦ Un premier extrait radio intitulé J’attendrai, pièce écrite et composée par Wilfred et sa conjointe, la comédienne Jezabel Drolet, a récemment été lancé.

♦ Le chanteur célèbre cette année le 15e anniversaire de sa victoire à Star Académie en 2003.

♦ Wilfred participe à quelques festivals cet été, entre autres avec les Vikings et Robby Johnson.

♦ Depuis plusieurs années, il joue également avec son groupe Les gars du nord : Jean-Marc Couture, Danny Boudreau et Maxime McGraw, tous du Nouveau-Brunswick.

♦ Wilfred a désormais sa maison de disques, 2W Disque, il est donc son propre producteur. Voir wilfredlebouthillier.com