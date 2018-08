Pour retrouver le goût de jouer

Même s’il dit préférer se tenir loin des plateaux de tournage depuis quelques mois, Roy Dupuis n’a pas hésité à accepter la proposition du cinéaste André Forcier qui lui a offert le rôle principal de son prochain film, La beauté du monde. « C’est ce genre de projet qui me redonne le goût de jouer », confie l’acteur, rencontré sur le plateau de tournage du film.

Ce n’est pas un hasard si on a moins vu Roy Dupuis au cinéma et à la télé au cours des derniers mois. En entrevue au Journal, l’acteur de 55 ans a reconnu qu’il a refusé beaucoup de rôles récemment, tout simplement parce qu’il avait moins envie de jouer.

« Je suis présentement dans la période où j’ai le moins tourné depuis le début de ma carrière », confie Roy Dupuis, entre le tournage de deux prises, plus tôt cette semaine, à Longueuil.

« Ce n’est pas parce que j’ai reçu moins d’offres. Au contraire. J’en ai refusé beaucoup. C’est plutôt parce que j’ai moins envie de travailler. Ça me prend des projets comme celui-ci [La beauté du monde] pour me donner le goût de jouer.

« Je suis privilégié. Je n’ai pas besoin de travailler. J’ai la chance de pouvoir chercher seulement des projets qui vont réussir à réveiller l’acteur en moi. Je refuse donc beaucoup de films en ce moment. J’en ai accepté deux récemment, mais ils sont difficiles à financer et je ne sais pas s’ils vont se faire. Je n’ai donc aucun tournage de prévu après celui-ci. Mais ça ne m’empêche pas de dormir. Je suis dans une période où j’ai plus envie de voyager. »

La beauté du monde, le prochain film du réputé cinéaste André Forcier (L’eau chaude, l’eau frette, La Comtesse de Bâton Rouge), fait donc partie des rares propositions de rôles qu’il a acceptées au cours des derniers mois. Et il n’a pas hésité une seconde.

Photo Pierre-paul Poulin

« C’est le sixième film que je tourne avec Forcier, rappelle-t-il. Au moment où il m’a approché, le scénario n’était pas encore écrit. Il avait des idées, mais c’est tout. Ç’a beaucoup évolué. J’aime sa façon de travailler. Forcier est devenu un ami pour moi. Quand on travaille souvent avec quelqu’un, on développe une complicité. Il me fait rentrer dans son intimité. C’est un être qui est particulier, et c’est pour ça qu’il fait un cinéma particulier. »

Dans La beauté du monde, Roy Dupuis se glisse dans la peau d’Albert Payette, un apiculteur qui caresse le projet de fabriquer un vin de miel très prisé, l’hydromel des fleurs oubliées. Il sera aidé par le frère Marie-Victorin (Yves Jacques) qui décide de revenir sur Terre en 2019 parce qu’il trouve le ciel plate à mourir.

« J’ai souvent travaillé avec Roy dans mes films précédents, mais j’avais envie de lui donner un beau premier rôle », souligne André Forcier.

Une fable écologique

« Je me suis donc inspiré des préoc­cupations écologiques de Roy – qui sont aussi les miennes – pour écrire le personnage de La beauté du monde. Le scénario a été écrit avec mes fils, ma femme et même mon cousin. En tant que citoyen, j’ai toujours été sensible aux problèmes écologiques. Mais je n’ai pas voulu faire un film didactique. Cet élément-là rentre à travers la comédie dramatique. Ce n’est pas du tout un film pamphlétaire. »

Pour Roy Dupuis, La beauté du monde ressemblera à du Forcier tout craché :

« Pour moi, Forcier est un vrai cinéaste, dit-il. Et un vrai cinéaste, c’est un artiste qui écrit ses propres histoires, qui les réalise et qui met en image un univers qui lui est propre. C’est comme un peintre dont on reconnaît tout de suite le style. C’est la raison pour laquelle Forcier ne peut que faire du Forcier. »

► Le film La beauté du monde, qui met aussi en vedette Yves Jacques, Christine Beaulieu, Juliette Gosselin, Émile Schneider, Mylène MacKay, Louis Champagne, Pascale Montpetit, Donald Pilon, France Castel et Gaston Lepage, est en tournage à Montréal jusqu’au 2 septembre.