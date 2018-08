Précision accrue de vos tirs

Il n’y a rien de plus regrettable que de viser une cible et de ne pas être en mesure de l’atteindre avec votre boulet de carabine.

En 2014, Pierre Lefebvre se rend à Sépaq Anticosti, à Galiote. Lors de sa chasse, il aperçoit au loin un très gros mâle magnifiquement couronné. Son télémètre lui indiquait que le gibier en question était à 425 mètres de distance. Il s’est alors senti désemparé, car il n’avait pas l’impression d’être en mesure de l’atteindre mortellement. Comme tous les adeptes qui se respectent, il n’a pas osé faire feu et risquer de blesser l’animal. Une certaine frustration s’en est évidemment suivi et il s’est promis de remédier à ce genre de situation.

Dès son retour, ce chasseur de longue date contacte Mario Dutil et Mario Fortier, de l’école de tir itinérante de Sniper Québec, et il commence une série de séances de formation en groupe ainsi que des coachings privés. Il a également acheté plusieurs livres sur le sujet. Avec le temps, il a atteint un niveau de performance très respectable. Si bien qu’il est devenu lui-même instructeur et il transmet depuis sa passion aux amateurs qu’il côtoie dans les clubs de tirs.

En 2017, M. Lefebvre et quelques amis lancent la firme Long Rang Hunter. Ils créent une page Facebook en français et en moins de 12 mois, ils ont 38 000 fans. Tous ces passionnés peuvent visionner via internet leurs expéditions de chasse et des démonstrations de tir allant jusqu’à 1000 mètres. Devant l’engouement, l’équipe décide de mettre sur pied une formation en ligne de qualité professionnelle consacrée au tir de précision s’adressant principalement aux chasseurs. Depuis novembre dernier, plus de 300 étudiants se sont déjà abonnés à ces cours numériques pour améliorer leurs performances et leurs connaissances. L’enseignement se déroule sous forme de neuf blocs d’une durée moyenne de 15 à 35 minutes, pour un total de trois heures de cours.