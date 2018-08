Avec la seconde épopée de son extraordinaire personnage, l’écrivain français Romain Puertolas entraîne ses lecteurs dans une histoire complètement folle, d’un comique irrésistible, Les Nouvelles Aventures du fakir au pays d’IKEA. Son fakir, trop confortable dans son appartement parisien, repart à la recherche de son tapis de clous.

Deux ans après son extraordinaire voyage dans une armoire IKEA, l’irrésistible Ajatashatru Lavash Patel n’est plus cet homme moustachu, grand et sec qu’il était en arrivant en France. Rasé de près, il a pris quelques kilos, porte des polos avec des petits crocodiles sur la poitrine et vit confortablement avec sa dulcinée dans un appartement du XVIe arrondissement.

Mais voilà que sa vie manque de piquant... et que l’aventure s’annonce. Romain Puertolas fait voyager son fakir jusqu’en Suède, au pays d’IKEA, tout en racontant l’enfance du personnage au Rajasthan et son apprentissage à l’école des fakirs.

Trente ans après avoir été initié par son grand maître Baba Ohröm, il repart chez les Vikings, à la recherche du mystérieux tapis de clous d’IKEA, justement appelé KisifrOtsipik.

AU CINÉMA PAR KEN SCOTT

Romain Puertolas est très heureux de l’adaptation cinématographique du premier roman, par le Canadien Ken Scott.

« Je suis coscénariste, donc j’ai écrit le scénario avec Luc Bossi, qui est le producteur du film, et Ken a retouché un peu le scénario.

J’ai été pris dans le processus dès le début. J’ai été sur le tournage et j’ai même un petit rôle dans le film ! » raconte-t-il, en entrevue.

Impressionnant de voir son fakir au grand écran ? « Quand j’écris, les personnages sont très flous et là, pour la première fois de ma vie, j’ai vu mes personnages vivants, en chair et en os. C’était super. J’ai rencontré Dhanush, une grande star de l’Inde, qui interprète le fakir. J’avais l’impression d’être son papa, puisque c’est moi qui ai créé le personnage. »

Romain Puertolas n’avait pas prévu d’écrire une suite au livre. « J’ai sorti d’autres livres. Un jour, ça m’a surpris, j’ai eu le premier chapitre d’un nouveau livre du fakir et ça m’a fait plaisir de retrouver ce personnage que j’avais laissé, et de le faire évoluer. Ça m’a beaucoup plu de repartir dans de nouvelles aventures avec lui. »

IMAGINATION EXTRAORDINAIRE

L’écrivain a une imagination extraordinaire, les jeux de mots se multiplient et on ne peut plus se passer du fakir. « Le fakir a écrit un best-seller et ne fait plus rien. Il écrit un nouveau manuscrit et c’est le drame parce que son éditeur le refuse. C’était le prétexte pour le faire repartir, pour qu’il se retrouve lui-même. Il avait un peu perdu tout ce qui faisait son exotisme et c’est son éditeur qui lui dit qu’il faut qu’il parte se retrouver. »

« Dans le tome 1, il n’avait pas fini sa mission : il était parti chercher son lit à clous à Paris et à la fin, il ne l’avait toujours pas eu. Je voulais qu’il vive plein d’aventures, donc il va devenir trafiquant de diamants, magicien à la frontière pour faire passer des réfugiés syriens. On retrouve le fil conducteur de l’immigration illégale, des questions sur les frontières. Le récit alterne entre son enfance, quand il a neuf ans et qu’il apprend à devenir fakir. On voit ce qu’il a vécu pendant son enfance et ça m’a fait plaisir de développer sa personnalité. »

L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA, son roman précédent, a été adapté au cinéma par le réalisateur canadien Ken Scott.

Il a presque terminé l’écriture du troisième tome.

Il travaille présentement à l’adaptation cinématographique, en film d’animation, d’un autre de ses romans, La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel.

Il aimerait beaucoup rencontrer ses lecteurs québécois.

EXTRAIT

« Il y avait une grande différence entre chercher l’aventure et se la prendre en pleine figure sans l’attendre, comme un manche de râteau sur lequel on vient de marcher. L’aventure, c’était un peu comme l’amour. Vous le cherchiez toute votre vie sans jamais le trouver et puis, un jour, dans la file d’attente de la cafétéria d’un IKEA, à neuf mille kilomètres de chez vous, vous tombiez sur la plus jolie des femmes, dont un seul regard suffisait à provoquer, chez le plus robuste des fakirs, une tachycardie ou une insuffisance respiratoire. »

– Romain Puertolas, Les Nouvelles Aventures du fakir au pays d’IKEA, Éditions Le Dilettante