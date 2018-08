Romance, sensibilité et mensonges

Campée dans un monde qui bascule du réalisme à l’imaginaire, la pièce d’Évelyne de La Chenelière, Des fraises en janvier, qui a été jouée à plusieurs reprises, connaîtra un nouveau souffle. C’est dans une nouvelle mise en scène que l’on pourra découvrir cette comédie romantique qui présentera ce qui s’apparente à un triangle amoureux.

Pour l’année 2018, le directeur artistique­­­ du Café-Théâtre de Chambly a choisi de mettre en lumière les femmes en proposant le thème Parole aux femmes. Toutes les pièces à l’affiche cette année ont été écrites par des auteures féminines qui écrivent dans divers registres. Après avoir présenté La Souricière d’Agatha Christie en début d’année, c’est au tour d’Évelyne de la Chenelière d’être à l’honneur.

Sa pièce, Des fraises en janvier, écrite en 1999, qui a notamment été présentée chez Duceppe ainsi qu’au Théâtre d’Aujourd’hui en plus d’avoir été jouée à l’étranger, a été bien reçue par les spectateurs. « C’est une pièce qui me semblait accessible pour notre public », confie Jean-Alexandre Côté, directeur artistique au Café-Théâtre de Chambly, qui signe également la mise en scène.

Réalité ou fiction ?

Parmi les personnages, on retrouve François, un scénariste qui écrit une histoire, ce qui engendrera une certaine ambiguïté. Par moments, le spectateur sera témoin de la réalité tandis que dans d’autres scènes, il s’agira de fiction liée à ce qu’il écrit.

C’est que les scénarios de François, qui sont de belles histoires d’amour, présentent des personnages assez semblables à ceux que l’on retrouve dans la pièce. Ainsi, la réalité et la fiction s’entrecroisent. Pour le spectateur, il sera difficile de différencier le vrai du faux. « Ce n’est qu’à la fin de la pièce que tout se précise », fait remarquer Jean-Alexandre Côté.

Quête amoureuse

Chose certaine, la comédie romantique évoque une quête amoureuse et un chassé-croisé amoureux. On retrouvera d’abord Sophie et François, deux colocataires qui ne sont pas formellement un couple. En plus de vivre ensemble, Sophie est aussi la muse de François et finit par devenir le personnage central du scénario qu’il est en train de créer devant le public.

Se joindra au duo Léa, une amie d’enfance de Sophie, qui a quitté la campagne où elle vivait pour venir s’installer chez eux. Puis viendra se greffer au trio Robert, un professeur de littérature que François tenait à présenter à Léa.

Nous voilà donc devant deux couples, ce qui pourrait être une histoire toute simple. Mais la réalité sera beaucoup plus complexe. On entrera inévitablement dans le jeu de la séduction. « La frontière entre la réalité et la fiction sera aussi très mince, souligne le metteur en scène. Même les personnages de la pièce vont à un certain moment perdre le lien entre la réalité et la fiction. »

À cela s’ajoutera le questionnement entre la vérité et le mensonge. Parmi les autres thèmes exploités dans cette pièce, mentionnons la peur de l’engagement sur le plan amoureux. « Il y aura aussi des moments qui feront rire », conclut Jean-Alexandre Côté.

► Le mois prochain, ce sera la pièce, Bienveillance de l’auteure Fanny Britt qui prendra l’affiche au Café­­­-Théâtre de Chambly.

Des fraises en janvier