Rumba : dépaysement assuré

El Palacio de la Rumba

Un peu plus loin, dans le populeux Centro Habana, plus précisément dans le quartier Cayo Hueso, trône le Palacio de la Rumba, véritable temple qui a vu défiler de nombreux jazzmen et percussionnistes de la rumba. On offre ici des spectacles de cabarets, qui sont plus élaborés que ceux du Palenque, avec « rumberos » de renom. Une tout autre ambiance, mais 100 % cubaine. Les spectacles ont lieu en soirée principalement, sauf pour quelques matinées durant les fins de semaine. Les enfants ne sont pas admis et le prix d’entrée est fixé à 10 CUC.