Suis-je seule responsable d’une relation de couple catastrophique?

Je suis avec un homme depuis 20 ans, mais notre vie de couple fut de moins en moins agréable au fil des ans. Cette union est notre deuxième à chacun. J’ai une fille d’un premier mariage, et lui deux garçons d’une première union. Il est contre le mariage.

Notre famille recomposée est plus ou moins réussie puisque nos enfants ont peu de liens entre eux. J’ai toujours couvé ma fille et il me fut difficile de jouer le même rôle avec ses garçons, puisque leur mère les a toujours montés contre moi. Elle faisait tout pour reconquérir leur père, ce qui me rendait jalouse.

J’aurais voulu qu’on ait un enfant ensemble, mais lui considérait avoir assez donné. Pour être bien certain que je ne lui jouerais pas dans le dos, il s’est fait vasectomiser sans m’en parler. Je l’ai su une fois la chose faite. Ça m’a beaucoup frustrée. Mais comme il s’était fait faire le coup avec son deuxième enfant, qui n’était pas prévu dans son plan de vie avec sa première compagne, il ne voulait pas répéter ça.

Depuis le départ des enfants de la maison, nous faisons bien peu de choses ensemble, si ce n’est nos sorties certains samedis soirs, notre voyage rituel dans le sud au temps des Fêtes et nos trois semaines de vacances l’été. Nos carrières respectives ayant été fort remplies et satisfaisantes, on donne l’impression d’un couple parfait. Mais si je vous décrivais l’ennui du peu de soirées que nous passons ensemble, ça vous donnerait une idée de la platitude de notre vie.

Mon conjoint a toujours mis sur le compte de ma trop grande rigidité dans l’éducation des enfants le peu d’élan que ses fils avaient pour moi. Il semble avoir complètement oublié l’attitude mesquine de son ex-femme envers moi. Les relations furent également laborieuses entre les enfants. Ma fille, une première de classe, a toujours porté ombrage aux deux garçons, à qui leur père passait tout pour ne pas avoir à se battre avec son ex.

On fait chambre à part depuis cinq ans. Comme je lui reprochais de ronfler trop fort, c’est ce qu’il a trouvé de mieux pour me punir. On joue au golf chacun de notre côté avec nos amis, mais jamais ensemble. Je m’ennuie, vous ne pouvez pas savoir comment. Et quand je lui en parle, il me reproche de toujours me plaindre.

Je sais que je ne suis pas une femme simple à vivre, mais il me semble que je n’en demande pas tant, et que vu que je rapporte un salaire aussi gros que le sien à la maison, j’ai droit à autant de respect que lui. On n’a eu en fait que cinq belles années ensemble, soit les premières, et par la suite, c’est comme si on était entré dans une routine qui n’a fait qu’éteindre la flamme du début. Pensez-vous comme lui que j’en sois la seule responsable ? Et si oui, est-ce possible de rallumer tout ça ?

Couple à la dérive

Votre lettre me laisse pantoise tant elle ressemble à un relevé technique d’une vie à deux, mais d’où aucun sentiment ne se dégage. Avez-vous juste fait un arrangement financier ou y avait-il de l’amour à la base ? Là est toute la question. Vous avouez être difficile à vivre, mais qu’est-ce que ça veut dire ? C’est un constat personnel, ou une accusation de sa part à lui ?

Vous voulez rallumer quoi au juste ? Qu’est-ce qui vous a attiré l’un vers l’autre, en comparaison de tout ce qui vous sépare aujourd’hui ? Je ne vois aucune générosité émaner de votre description. Même vos enfants semblent en avoir souffert. À moins que quelque chose ne manque dans le récit que vous faites de votre cas, je vois mal comment vous pourriez rallumer une flamme qui n’a jamais existé.