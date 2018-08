Sur la route de la naissance du Canada

Après l’indépendance des États-Unis, les loyalistes fidèles à la couronne cherchent refuge au Nord, dans la colonie britannique, pour continuer de vivre sous le règne de leur roi bien aimé.

Pas question de les garder en minorité parmi des Canadiens-français, qu’ils méprisaient, les considérant comme de faux sujets du roi, en tant que papistes et Français. La Couronne a donc séparé le Canada en deux : le Bas-Canada, à prédominance française, quoique rapidement dominée par la puissante minorité anglaise, et le Haut-Canada, souvent plus britannique que Londres ! Jamais ailleurs sur terre on n’a autant vénéré la glorieuse Grande-Bretagne que chez les loyalistes réfugiés ici qui ont prospéré pendant le 19e siècle dans ce qui va devenir l’Ontario.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Le village du Haut-Canada rend hommage à ces Anglais qui ont refusé de devenir Américains (et de prendre les armes avec Washington) et qui ont mis plus d’un siècle à se sentir Canadian !

Un village d’antan

Les responsables touristiques ontariens, il y a un demi-siècle, ont eu l’idée de concentrer ici – en les déménageant – une trentaine de bâtiments patrimoniaux : fromagerie, moulin, atelier de couture, imprimerie, écurie, scierie, cordonnerie, loge maçonnique, etc. Un bon moyen de préserver ces édifices menacés par le temps et de leur garantir des milliers de visiteurs.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Si vous prenez le temps de parler avec les « personnages » de chacun des 35 édifices, vous en avez pour la journée ! Pour ma part, étant fatigué d’entendre toujours les mêmes histoires, et parce que c’était la canicule, je me suis contenté de deux heures et demie.

Chose à souligner : plusieurs des travailleurs du Village sont bilingues... ce qui est admirable considérant le bilan désastreux de l’Ontario en la matière.

Mes critiques ? Ça manquait d’atmosphère. Le personnel de soutien affecté au service devrait être lui aussi habillé à la manière de l’époque. Bref, je pense que le Village d’antan, à Drummondville, l’emporte sur celui du Haut-Canada...