Taillefer baisse le prix de sa maison

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Alexandre Taillefer réduit le prix de sa maison

Photo courtoisie

L’homme d’affaires et président de la campagne électorale du Parti libéral du Québec (PLQ), Alexandre Taillefer, a réduit le prix de vente de sa maison de Saint-Lambert de plus d’un demi-million de dollars. La maison, décrite comme une « rareté à Saint-Lambert », est maintenant offerte pour 2,88 M$. M. Taillefer demandait 3,5 M$ l’an dernier. « À deux pas du fleuve, propriété de prestige sur une rue très paisible disponible maintenant. Votre prochain nid d’amour saura vous charmer avec ses rénovations modernes et conviviales (squash, sauna, système domotique, salle de cinéma, caves à vin, piscine creusée chauffée, etc.). Une vie de rêve et familiale à un prix d’ami. À découvrir ! » dit un courtier.

Sylvie Lemaire vend du Cascades

Sylvie Lemaire, une administratrice de sociétés qui est la fille de Bernard Lemaire, lui-même un des fondateurs de Cascades, a vendu 50 000 actions de Cascades à un prix entre 13,15 $ et 13,43 $ l’unité, pour une valeur de plus de 650 000 $. Mme Lemaire détient désormais pour moins d’un demi-million $ dans l’entreprise. Le titre de Cascades fait du surplace depuis le début de l’année. Il est en hausse de 137 % sur cinq ans.

Le grand patron de Fiera achète

Vincent Duhamel, le président et chef de l’exploitation globale chez Fiera Capital depuis l’an dernier, a fait l’achat de 6000 actions de l’entreprise sur le marché pour une valeur d’un peu plus de 75 000 $. Sa participation dans la firme s’établit à environ 1,5 million $. Le titre de Fiera est en baisse de 12,8 % depuis un an.

Sylvester Stallone lance une montre à 1 M$ US

Photo courtoisie

L’acteur américain Sylvester Stallone, bien connu pour ses rôles dans Rambo et Rocky, vient de s’allier au fabricant de montres de luxe suisse Richard Mille pour créer une montre à édition limitée qui se détaille à près de 1 M$ l’unité. La Limited-Edition RM 25-01 Tourbillon Adventure n’est produite qu’à 20 exemplaires. Le bracelet est de couleur camouflage militaire et la montre est en titane de haute qualité et en fibre de carbone, pour donner une allure virile et maximiser la résistance.

Une Lamborghini et une Mercedes pour Kylie Jenner

Photo courtoisie

La star de télé-réalité et sœur de Kim Kardashian, Kylie Jenner, vient de faire l’acquisition d’un jeep Mercedes-Benz G 550 4 x 4 sur mesure orange tangerine. Elle possède déjà une Lamborghini Aventador SV Roadster de la même couleur acquise l’an passé.