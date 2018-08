Testez vos connaissances à propos des allergies saisonnières chez le chien

Plusieurs d’entre nous sont victimes du rhume des foins. C’est une allergie que l’on dit saisonnière. Chaque année, vers la fin du mois d’août, les mêmes symptômes refont surface (éternuement, larmoiement, congestion nasale, etc.) et vont parfois durer jusqu’aux premières gelées. Saviez-vous que certains chiens souffrent aussi d’allergies saisonnières ? Voici un quiz à ce sujet.

1. Les chiens souffrant d’allergies saisonnières ont les mêmes symptômes que nous, les humains. Vrai ou faux ?

Faux. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les chiens n’éternuent pas et ils ne sont pas congestionnés. Les symptômes sont différents : ils souffrent de démangeaisons intenses de la peau, donc, ils se grattent, ils se frottent et ils se mordillent, parfois jusqu’au sang.

2. Le chien victime d’une allergie saisonnière a exactement les mêmes symptômes que s’il souffrait d’allergie alimentaire. Vrai ou faux ?

Vrai. Chez le chien, les symptômes d’une allergie, qu’elle soit saisonnière ou alimentaire, sont généralement associés à de l’inflammation et des démangeaisons intenses de la peau et non à des problèmes respiratoires. C’est pour cette raison qu’il faut consulter votre vétérinaire, car les traitements seront différents.

3. Les chiens ayant des allergies saisonnières se grattent ou se lèchent toujours partout sur le corps. Vrai ou faux ?

Faux. Dépendamment du chien, les démangeaisons peuvent être généralisées à tout son corps ou localisées à une zone telles que la face, les oreilles ou le bout des pattes. Par exemple, une allergie, saisonnière ou non, pourrait être la cause d’otites à répétition chez un chien.

4. Il est possible de trouver la cause précise de l’allergie saisonnière grâce à un test d’allergie intradermique. Vrai ou faux ?

Vrai. Ce test peut être fait par un vétérinaire spécialiste en dermatologie pour découvrir l’allergène responsable de l’allergie. Par la suite, on pourra tenter une thérapie d’hyposensibilisation dans le but d’éliminer cette allergie.

5. Il y a des races de chiens plus prédisposées à avoir des allergies saisonnières. Vrai ou faux ?

Vrai. L’origine de cette allergie est génétique et souvent héréditaire. En général, on voit plus souvent des allergies chez les races suivantes : Golden Retriever, Labrador, Bouledogue anglais et français, Boxer, West Highland white terrier, Yorkshire terrier, Lhassa Apso, Shih Tzu et Setters.

