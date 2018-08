Un but que Lovitz a attendu très longtemps

Quand le coup de sifflet final s’est fait entendre, Daniel Lovitz s’est laissé tomber au sol sous le coup de l’émotion.

Quelques minutes plus tôt, il venait de marquer son premier but en carrière pour permettre à l’Impact de l’emporter in extremis.

« C’était les émotions, c’était un objectif que je voulais atteindre et j’ai attendu pendant longtemps », a confié le défenseur qui a joué tout un match.

Lovitz a joué du foot inspiré. Outre son but, on retiendra une montée du fond de son territoire pour donner une chance de marquer à son équipe, en première demie.

« On avait l’impression que c’était Nacho qui transportait le ballon », a blagué Evan Bush.

Il va venir

Voilà cinq ans que Lovitz attendait de marquer ce premier but chez les professionnels.

« Je ne savais pas quelle forme prendrait ce premier but, je savais seulement qu’il viendrait, a confié le défenseur de 26 ans. Je me disais toujours que ça allait être dans ce match ou ce match ou ce match.

« Quand je suis devenu défenseur, je me suis dit que les occasions allaient se faire moins fréquentes et que je devrais être au bon endroit, au bon moment. »

C’est exactement ce qui s’est produit puisqu’à la suite d’un coup de pied de coin, le ballon a été dégagé directement à ses pieds et il l’a frappé à la volée du pied droit en plus, lui qui est gaucher.

Panique

Pourtant, quelques minutes plus tôt, Lovitz pensait que son match et peut-être même sa saison étaient finis après que Michael de Leeuw lui eut servi un tacle musclé à la cheville gauche.

« Pendant une vingtaine de secondes, je ne sentais plus rien, puis j’ai pu remuer les orteils et je savais que ça irait.

« J’ai eu un moment de panique, mais quand il y a un coup de pied de coin dans la 90e ou 92e minute, tu veux être le plus près possible du but. »

Ici pour rester

Dans un autre ordre d’idées, le quotidien français L’Équipe citait entre autres le nom de Rémi Garde pour prendre la direction des Girondins de Bordeaux, qui ont limogé leur entraîneur, Gustavo Poyet.

Le nom de Garde figurait à côté de ceux de Thierry Henry, Laurent Blanc et Jürgen Klinsmann. Mais le principal intéressé a vite coupé court aux rumeurs.

« Je suis sous contrat avec l’Impact et je suis très bien ici », a simplement déclaré Garde à la fin de son point de presse.