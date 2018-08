Un Chevrolet 1954 contre un Ford 1999

BAIE-DU-FEBVRE | Les nostalgiques trouveront leur compte au Challenge 255 en fin de semaine tandis qu’un vieux Chevrolet 1954 affrontera un pick-up Ford 1999 sur la piste de course.

Robert Massey en est à son deuxième été avec le Bobbyspeed54, un Chevrolet 1954 de 2675 livres qui atteint près de 200 km/h en 10 secondes.

Le camion rouge n’a qu’un seul siège, situé en plein centre de la cabine pour le conducteur, et le moteur est situé derrière lui.

« You can feel the power (tu peux sentir la puissance) », explique Robert Massey.

Le Bobbyspeed54 avait initialement son moteur à l’avant comme les autres camions des années 50, mais Brian Doyle et ses frères d’Ottawa l’ont complètement transformé. Quand Robert Massey l’a acheté il y a deux ans pour 16 000 $, il a remplacé le moteur à alcool pour en mettre un à essence.

« Le moteur aussi est Old School », dit-il, en précisant qu’il date des années 60.

Robert Massey utilise de l’essence conçue pour les courses, un précieux liquide qui se vend à plus de 100 $ pour 19 litres.

Ford

Le Chevrolet va se mesurer à un pick-up Ford 1999 modifié pour une série de trois courses aujourd’hui et demain au Challenge 255 de Baie-du-Febvre, dans le Centre-du-Québec. « J’ai dit à Monsieur Bob (Robert Massey) de se planter les pieds, parce que je ne lui laisserai pas de chance », dit Robert Jutras, le président de l’événement qui conduira le Ford.

Il s’attend à des courses serrées. Le moteur du Chevrolet a une fois et demie la puissance de son Ford. Il croit toutefois que cela pourrait jouer contre le Bobbyspeed54 sur la piste du Challenge 255.

« Il y a des endroits où on met de la colle sur la chaussée pour partir beaucoup plus vite. Ici, il n’y en a pas de colle. C’est de l’asphalte standard. Ça change énormément le départ », explique-t-il.

La piste du Challenge 255 mesure 220 mètres, avec une côte autour de 20 degrés, qui provoque un dénivelé de 18 mètres entre le départ et l’arrivée. Cela représente un défi additionnel pour les motocyclettes, camions lourds et pick-up qui courent.

Environ 1000 départs dans différentes disciplines sont prévus en fin de semaine.