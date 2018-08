Un pays au bord du gouffre

C’est l’un des premiers livres de la rentrée, et avec l’été incroyablement chaud qu’on a eu, ce nouveau Thomas B. Reverdy tombe à pic.

Ce n’est pas la première fois qu’un livre souffle à l’écrivain français Thomas B. Reverdy l’idée d’un nouveau récit fictif. Les photos particulièrement frappantes de bâtiments à l’abandon présentées dans l’ouvrage Detroit, vestiges du rêve américain (Romain Meffre et Yves Marchand, aux Éditions Steidl) lui ont par exemple inspiré Il était une ville, son sixième et génial roman racontant Detroit après la guerre économique qui l’a obligée à déclarer faillite. Et pour L’hiver du mécontentement, attendu en librairie le 23 août prochain, ça a été la publication en français des grands discours de Margaret Thatcher (aux Éditions Les Belles Lettres).

« Je suis tombé là-dessus par hasard chez mon libraire et ça m’a intrigué, précise Thomas B. Reverdy, qu’on a pu joindre à Paris juste avant la période des grandes vacances. Je n’ai pas vraiment de souvenirs d’elle parce que j’étais trop jeune quand elle exerçait les fonctions de première ministre du Royaume-Uni, mais comme tout le monde, je savais qu’elle avait été perçue comme quelqu’un de très dur. J’ai donc été sidéré en lisant ses discours, car ils m’ont permis de comprendre que sans le savoir, je vivais dans un monde thatchérien ! Elle a donné le ton à notre époque en encourageant le libre marché, en privatisant les industries et en réduisant les dépenses publiques, l’aide sociale ne servant selon elle à rien. Après cette découverte stupéfiante, je me suis intéressé à la façon dont elle était venue au pouvoir et, plus précisément, à l’hiver 1978-1979. »

Une avalanche de problèmes

À ce moment-là, rien n’allait en Angleterre : entre l’inflation de 16 % qui a sclérosé le développement des entreprises, les mises à pied massives, les 29 millions de journées de travail perdues liées aux grèves ou à la fermeture de nombreuses usines et la montée en flèche de la criminalité, le pays était carrément au bord du gouffre.

« Ce qui m’intéresse, quand j’écris, c’est le moment du passage, le moment des métamorphoses », souligne Thomas B. Reverdy. Car pendant que la vieille gauche travailliste au pouvoir tentera mollement de redresser la situation économique, la future Dame de fer sillonnera tout le pays à bord de son « autobus de bataille » en déchaînant les foules avec des slogans coups de poing comme Labour is not working et Make Britain great again.

C’est dans ce climat de surchauffe – qui ne tardera pas à être baptisé « L’hiver du mécontentement » à la suite d’un éditorial publié dans le tabloïd The Sun – que la jeune Candice sillonnera de son côté les rues de Londres à vélo, son emploi de coursière lui permettant de payer ses cours d’art dramatique tout en lui laissant assez de temps pour faire partie des Shakespearettes, une compagnie théâtrale semi-professionnelle exclusivement composée de femmes. Et ce faisant, la troupe s’apprêtant à jouer bientôt Richard III au Warehouse Theater – une pièce qui s’ouvre par « Voici venir l’hiver de notre mécontentement » ! –, Candice croisera une Margaret Thatcher soucieuse d’estomper au plus vite son accent populaire grâce aux conseils éclairés des acteurs de la Royal Shakespeare Company.

« J’ai dû faire un énorme travail de documentation pour écrire ce livre, et ce qui gomme l’aspect archives, c’est le personnage très dynamique de Candice, ajoute Thomas B. Reverdy. Elle a autant d’énergie vitale que Margaret Thatcher... mais sans sa virilité ! Mon plus grand défi a d’ailleurs été de me mettre dans sa peau et pour y arriver, je me suis acheté un petit vélo afin de ressentir ce qu’elle pouvait ressentir. »

La coda d’une époque

Pendant que Margaret Thatcher s’efforcera­­­ tant bien que mal de faire face à la musique, Candice préférera ainsi profiter de ses rares temps libres pour écouter de la vraie musique – et reposer ses jambes ! –, un volet important du livre, chacun de ses chapitres s’ouvrant sur le titre d’une chanson des Clash, de Siouxsie and The Banchees, des Jam, d’Adam and The Ants ou de Joy Division.

« Au tournant de l’ère Thatcher, on a abandonné les utopies des années 1970, et parmi toutes les choses qui mouraient en 1979, il y a aussi eu la musique punk qui, en gros, a été initiée par les Sex Pistols et qui a pris fin avec leur dissolution, explique Thomas B. Reverdy. Ironiquement, c’est un style musical qui a beaucoup d’allant et de fougue, et pour me mettre dans l’ambiance du Londres de cet hiver-là, j’ai travaillé au son de tous ces vieux albums. »

Un son qui nous a aussi accompagnés avec bonheur jusqu’à la dernière ligne.