Une comédie hollywoodienne pour Steve Galluccio

Quinze ans après avoir signé la comédie à succès Mambo Italiano, l’auteur et scénariste montréalais Steve Galluccio a de nouveau puisé dans ses racines italiennes pour écrire le film Little Italy, une production anglophone qui met en vedette les stars hollywoodiennes Emma Roberts, Hayden Christensen et Alyssa Milano. « Ça faisait longtemps que je voulais écrire une vraie comédie romantique », confie Galluccio en entrevue au Journal.

Tourné à Toronto l’été passé et réalisé par le cinéaste américain Donald Petrie (Mystic Pizza, Miss Personnalité), Little Italy relate l’idylle entre deux anciens amis d’enfance (joués par Emma Roberts et Hayden Christensen) qui tombent en amour malgré le fait que leurs familles respectives – et propriétaires de restaurants de pizza concurrents – sont en guerre depuis plusieurs années. L’histoire du film est campée dans la Petite Italie de Toronto.

« J’ai voulu écrire des personnages attachants et qui ont beaucoup d’amour pour leur communauté et leur famille », indique Steve Galluccio, qui a souvent dépeint le quotidien de la communauté italienne dans ses pièces.

« Pour Little Italy, je me suis beaucoup inspiré de Moonstruck, qui est un de mes films préférés. J’adore les comédies romantiques et je crois que ce genre de film est en train de faire un retour. C’est vraiment mon genre de film. On traverse une période assez difficile. Et je crois que les gens qui vont au cinéma cherchent à voir quelque chose de plus léger pour se divertir. »

Steve Galluccio a coécrit le scénario de Little Italy avec le Torontois Vinay Virmany, qui est aussi le producteur du film.

« C’est Vinay qui m’a contacté sur Twitter il y a quelques années pour me dire qu’il aimerait travailler avec moi, raconte Galluccio. Il avait une idée de film et il avait pensé à moi parce qu’il avait aimé le film Mambo Italiano. Il avait un synopsis et il voulait que j’écrive le scénario à partir de son idée. J’ai écrit les premières versions du scénario et on a ensuite travaillé ensemble pour la version finale. »

Un tournage très hollywoodien

C’est la première fois que Steve Galluccio (qui a aussi écrit le scénario du film québécois Funkytown il y a quelques années) a la chance de voir des vedettes hollywoodiennes jouer dans un de ses films. L’auteur et scénariste québécois ne cache pas qu’il a été impressionné quand il a pris connaissance de la liste des acteurs choisis pour jouer dans Little Italy.

« En voyant ces noms associés à mon film, j’avais de la misère à y croire, lance-t-il. J’étais particulièrement ému de voir le nom de Danny Aiello, qui jouait dans Moonstruck. Et puis, il y a Alyssa Milano, Jayne Seymour, Hayden Christensen... Ce sont tous de gros noms. Je connaissais moins Emma Roberts parce que ce n’est pas ma génération.

Mais quand on m’a dit que c’était la nièce de Julia Roberts, j’ai trouvé que c’était une très bonne idée. Ce qui est drôle avec Emma Roberts, c’est que le réalisateur Donald Petrie avait réalisé le premier film de sa tante Julia, qui était Mystic Pizza. Trente ans plus tard, il travaille donc avec la nièce de Julia dans un autre film qui se déroule en partie dans une pizzéria. C’est un beau hasard ! »

« J’ai d’ailleurs eu la chance d’aller sur le plateau de tournage pendant une journée à Toronto. C’était très impressionnant parce que c’était pour une scène dans laquelle tous les acteurs principaux sont présents. J’ai pu constater aussi à quel point Emma Roberts est une grande vedette. Elle avait toujours des paparazzis qui lui tournaient autour ! »