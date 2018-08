Une enquête sur fond d’opéra

La soprano Natalie Choquette sera de nouveau sur les planches du Théâtre Lac-Brome. Après Les Viennoiseries de Marie-Antoinette et Passion Latina, voilà cette fois qu’elle transportera ses spectateurs dans un thriller où il est question d’un meurtre à élucider.

Natalie Choquette, qui aime faire preuve de créativité dans ses spectacles, a été inspirée par le roman Le Fantôme de l’Opéra pour sa nouvelle création. Outre le célèbre roman qui a aussi fait l’objet de pièces de théâtre, de comédies musicales et d’adaptations cinématographiques, c’est principalement le Théâtre Lac-Brome, lieu où elle offre diverses prestations en été, qui a été sa muse.

« Il y a eu des rénovations à ce magnifique théâtre, l’année dernière, mais auparavant, j’avais l’impression que ce théâtre était habité par un fantôme, confie Natalie Choquette en riant. L’idée de cette pièce m’est venue spontanément­­­. »

Le personnage principal sera nulle autre que la détective privée Natalie Sherlockette que la soprano interprétera, sortant ainsi de son registre habituel. « Nous sommes dans la fiction », précise-t-elle.

Une diva empoisonnée

L’histoire, campée à Milan, tourne autour du meurtre d’Emmanuelle Macaron, une jeune chanteuse d’opéra. « On a retrouvé dans sa loge une note écrite à la main et placée sur le miroir qui dit : “Ça t’apprendra, salope”, révèle Natalie Choquette. Cette jeune diva en herbe avait le rôle-titre de l’opéra Lakmé à La Scala de Milan. » Mais avant même la fin du troisième acte, voilà que la jeune chanteuse motivée à réussir meurt empoisonnée et s’écroule sur scène, sous les yeux horrifiés des spectateurs.

À partir de là entrera en jeu la détective privée Natalie Sherlockette, mandatée par Interpol afin de tenter de résoudre ce mystérieux meurtre à l’opéra. « Il va y avoir plusieurs suspects, annonce-t-elle. Ce sera drôle, coloré et complètement farfelu. » De plus, on nous dit que la pièce comptera plusieurs rebondissements. Mais ce sera surtout une façon originale de faire découvrir de la belle musique.

Plusieurs défis

Parmi les nombreux défis que posait la création de ce spectacle, il y a d’abord eu celui de trouver la façon d’interpréter les nombreux personnages alors qu’ils ne sont que deux sur scène, la soprano étant accompagnée par son pianiste et comédien Dominic Boullianne. « Nous avons filmé plusieurs scènes avec différents personnages, à l’avance », explique la soprano. La plupart des autres personnages représenteront les six suspects qui auront tous une quelconque raison de vouloir assassiner la jeune diva. Autre défi que la créatrice a eu à relever : celui de créer un spectacle qui devait être bilingue. « Pour ne pas briser le rythme, nous avons opté pour des surtitres », ajoute-t-elle.

Sur une note plus personnelle, Natalie Choquette aura à jouer pour la première fois depuis des années sans sa complice et costumière Rossignol, qui est décédée.

Par ailleurs, Natalie Choquette demeure très occupée entre l’écriture d’un livre pour enfants et ses spectacles. Elle ira notamment chanter à Tokyo en septembre prochain. Elle travaille également sur un nouvel album, avec la complicité de sa fille Florence K, dont la sortie est prévue au début de l’année 2019.

Meurtre à l’opéra