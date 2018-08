Une pièce de 23 minutes pour Dave Grohl

Dave Grohl vient de lancer une nouvelle pièce instrumentale de 23 minutes où il joue tous les instruments. Accompagné par un clip vidéo et un documentaire, Play aborde le plaisir de faire de la musique.

Sur Play, l’ex-Nirvana et membre des Foo Fighters joue de la batterie, de la guitare, de la basse, des percussions et des claviers.

On peut le voir en studio jouer avec chacun des instruments utilisés. On peut aussi entendre chacune des pistes individuelles et celle où tous les instruments sont réunis.

Cette initiative a pour objectif de célébrer les défis et les récompenses associés au plaisir de jouer un instrument et de faire de la musique.

Éducation musicale

Dans le volet documentaire qu’il a lui-même réalisé et qui est accessible sur le web, Dave Grohl interroge des jeunes qui apprennent la musique. Il explique les défis associés à l’enregistrement de cette pièce de 23 minutes, où l’on reconnaît des sonorités qui ont une certaine ressemblance avec celles du trio canadien Rush.

« Pour chaque musicien, jeune ou vieux, un studio d’enregistrement avec plein d’instruments, c’est l’équivalent d’un terrain de jeu. Pour moi, c’est comme être dans un magasin de bonbons. La plupart des musiciens sont toujours à la recherche du prochain défi. Vous n’êtes jamais satisfait de ce que vous venez de faire et vous n’avez jamais l’impression de maîtriser parfaitement votre instrument de musique. Ça sera toujours un casse-tête, un défi et un beau mystère. Mais une fois que c’est en place, ça devient une obsession », relate-t-il dans le documentaire.