Yves Lambert a toujours le feu sacré

Yves Lambert s’est toujours investi de la mission de renouveler et moderniser la musique traditionnelle. Sur Tentation, le nouvel opus de son trio, il s’intéresse aux mille et une faiblesses de l’être humain.

Le chanteur et accordéoniste indique avoir été inspiré par la thématique de La Tentation de saint Antoine.

« Il s’agit d’un thème biblique qui a beaucoup inspiré les peintres (...), tels que Max Ernst, Salvador Dali, Jérôme Bosch et jusqu’à Gustave Flaubert en littérature. Ce sont des œuvres sur les tentations de l’être humain face à ses démons », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

Une thématique qui est très présente à travers le répertoire des chansons traditionnelles.

« C’est un terreau très fertile de chansons où l’on retrouve des références aux tentations. Qui n’a pas de tentations ? Je pense que même le dalaï-lama et le pape François doivent avoir, eux aussi, leurs démons. Il n’y a rien de plus humain que ça », a-t-il fait remarquer.

Les problèmes d’alcool, les relations amoureuses entre cousin et cousine, l’infidélité et les abus sexuels commis par des curés sont des éléments de tentations que l’on retrouve dans les pièces Ignominie, Cousin, Adultère et La poule à Jean-Paul.

« Le phénomène des curés agresseurs était quelque chose qui était chanté, à double sens, à l’époque. La poule à Jean-Paul raconte ça », a-t-il mentionné.

Un album joyeux

Yves Lambert précise que plusieurs chansons traditionnelles contenaient deux et même trois niveaux de lecture.

« Le double sens n’existe presque plus aujourd’hui dans les chansons et c’est une des richesses et une des particularités de la chanson traditionnelle. Ça amène de la liberté d’expression », a-t-il dit.

Le musicien avoue ne pas être nécessairement à la recherche de nouvelles chansons.

« Je peux prendre une chanson que j’ai déjà faite à une certaine époque et la ramener d’une toute nouvelle manière et où je suis rendu aujourd’hui dans mon interprétation. L’idée est de moderniser tout ça, de rendre ce matériel accessible et faire triper. C’est ce qui me motive », a-t-il expliqué.

Yves Lambert est satisfait de cette collection de chansons qu’il a conçues avec les multi-instrumentistes Tommy Gauthier et Olivier Rondeau, qui font partie de son trio.

« J’aime le son. C’est très organique. On n’a pas l’impression que ça vient de l’espace. Je suis content de cet album. Il est joyeux et il dégage un bel esprit », a-t-il mentionné.

Le musicien avoue à la blague ne pas avoir peur de s’approprier la culture des autres avec ses relectures de chansons traditionnelles.

« Je suis complètement dans la mienne », a-t-il précisé en riant.

Spectacle concept

Tentation, ajoute-t-il, est aussi un album concept qu’il souhaite explorer sur scène avec des projections des différents démons évoqués.

« Le concept est tripant et il touche tout le monde. C’est universel et il y a assez de matière pour arriver avec un bon concept avec une mise en scène », a-t-il fait savoir, mentionnant qu’il avait commencé à bâtir une équipe de création.

Le musicien avait lancé une campagne de sociofinancement pour ce nouvel album, mais il révèle que l’opération ne s’est pas avérée très fructueuse.

« Je suis pourri sur les réseaux sociaux. C’est quelque chose qui se prépare et qui doit être bâti par des spécialistes. Ç’a un peu fait diminuer la facture, mais ça n’a pas été un gros succès », a-t-il admis, en éclatant de rire.

Yves Lambert avoue avoir énormément de plaisir à faire ce qu’il fait. Il a joué devant 25 000 personnes cet été, au festival Ortigueira en Espagne, et il a donné cinq spectacles en Angleterre et un en Écosse.

Il effectuera une tournée américaine avec son trio, entre le 21 août et le 16 septembre, et il se produira pour la première fois au Chili, en octobre.

« Je n’ai jamais aimé mon métier comme en ce moment. Je pratique comme un fou et j’aime ça encore. Je me sens privilégié. Il y a des gens qui se blasent à un moment donné et moi j’ai préservé la flamme », a-t-il laissé tomber.

L’album Tentation sera disponible à partir du 24 août.

Yves Lambert et son trio seront en spectacle le 6 octobre au Palais Montcalm, à Québec, et le 7 octobre au Festival des couleurs de Rigaud.