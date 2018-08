Bertens renverse Halep, battue pour la 3e fois en finale à Cincinnati

La Néerlandaise Kiki Bertens, 17e mondiale, a remporté le tournoi de Cincinnati en battant la N.1 mondiale Simona Halep 2-6, 7-6 (8/6), 6-2, dimanche en finale, après avoir sauvé une balle de match.

Victorieuse à Charleston en avril, Bertens décroche à 26 ans le titre le plus prestigieux de sa carrière, concluant la rencontre de 2h09 sur un as. Pour sa part, Halep, sacrée à Montréal dimanche dernier, perd une finale pour la troisième fois dans l’Ohio après 2015 et 2017.

«J’ai perdu trois finales ici, mais peut-être que j’en remporterai une à ce tournoi, parce que j’aime jouer ici», a réagi Halep, battue par Serena Williams en 2015 et Garbine Muguruza l’an passé.

Pour Bertens, c’est la 10e fois cette année qu’elle est parvenue à prendre le meilleur sur une des représentantes du Top 10 mondial.

«J’espère que nous pouvons disputer de nombreux matches comme celui-ci à l’avenir», a commenté Bertens après avoir soulevé le 6e trophée de sa carrière.

Et pourtant, Halep donnait l’impression de pouvoir terminer rapidement la finale après avoir pris le service de Bertens à deux reprises pour prendre l’avantage un set à rien. Mais loin d’être découragée, la Néerlandaise, qui avait envisagé mettre un terme à sa carrière en l’absence de résultats, a rapidement mené 3-1 dans le deuxième set.

La Roumaine faisait cependant respecter son rang pour revenir à 4-4 avant de se battre sur toutes les balles dans le tie-break. Mais Bertens repartait de l’avant et après avoir mené 4/2 dans le jeu décisif et sauvé une balle de match, elle égalisait à une manche partout.

La rencontre prenait alors une nouvelle tournure avec Bertens aux commandes. Et, menant 4-1, elle ne lâchait pas la pression et concluait à sa première balle de match.

En dépit de cette défaite, Halep va quand même s’aligner au US Open, dernière levée du Grand Chelem de l’année, en tant que N.1 mondiale.