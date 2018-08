Ce serait la catastrophe si mon mari apprenait la vérité

Je suis mariée depuis dix ans avec l’homme pour qui j’ai eu un coup de foudre quand on s’est connus et avec qui je m’imaginais être pour l’éternité. Comme dans la majorité des couples malheureusement, le quotidien a pris le dessus et notre relation en est devenue une d’habitudes, pour ne pas dire de platitudes.

On fait encore l’amour, mais on se connaît tellement, que plus rien ne me surprend dans un exercice qui a perdu de son piquant. Il y a quelques mois, alors que je mangeais au restaurant avec des copines de travail, j’ai croisé un ami de mon mari que nous fréquentons avec sa femme à l’occasion. En quittant le restaurant, il a glissé dans ma poche un petit billet me donnant rendez-vous le surlendemain.

Je me suis pointée à ce rendez-vous, comme mue par une envie de savoir ce qu’il me voulait. Ça s’est terminé dans une chambre d’hôtel. Quand je suis rentrée à la maison le soir, j’étais comme sur un nuage. Mais ça ne m’a pas empêchée de refaire l’amour avec mon conjoint le soir même et d’y trouver un certain plaisir.

Depuis, nous nous sommes revus au moins une dizaine de fois, et toujours avec le même plaisir. Cette relation me sort de ma routine et me permet de rêver pendant une couple d’heures de temps en temps. Je ne vous cacherai pas cependant que je ressens une certaine culpabilité envers mon mari. Car je l’aime et je n’ai pas du tout envie de le quitter. D’ailleurs, il n’est absolument pas question d’une relation suivie entre mon amant et moi. On se fait du bien, ça s’arrête là.

Mais imaginez-vous qu’une de mes amies nous a surpris l’autre jour au restaurant et m’a prévenue que ce garçon avait une réputation de coureur, comme si elle avait deviné ce qui se passait entre nous. J’ai juré qu’il n’était rien d’autre qu’un ami, mais ça m’a fait peur, en même temps que ça a dégonflé ma baloune au sujet de ce garçon. Tout à coup mon mari, ou sa femme à lui l’apprennent, que va-t-il se passer ? Devrais-je mettre une croix sur une aventure qui me permet de me laisser aller à des confidences que je ne ferais jamais à mon mari ?

Anonyme

En continuant cette aventure, vous savez ce qui risque d’arriver. Êtes-vous prête à en vivre les conséquences ? Est-ce que c’est ce que vous souhaitez inconsciemment ? Comment se fait-il qu’à votre mari que vous dites aimer vous ne faites pas de confidences alors que vous en faites à un étranger ?

Si vous preniez l’option de couper court à cette aventure, êtes-vous consciente qu’il y aurait lieu de faire un grand ménage dans votre mariage pour lui redonner un peu de lustre ? Et que ce ménage en profondeur devra se faire à deux si vous souhaitez que ça marche ? Une grosse réflexion me semble s’imposer pour vous.