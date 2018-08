C’est arrivé la semaine du... 19 août

Annonce de l’interruption des activités des Maroons de Montréal, prévue pour durer un an seulement. C’est en fait la fin définitive de la seconde équipe de hockey montréalaise, alors que la crise économique des années 1930 frappe les plus petites équipes. Les Maroons, dont les débuts remontent à 1924, auront remporté la Coupe Stanley par deux fois, en 1926 – avec leur gardien de but vedette Clint Benedict – et en 1935. Ils se partagent alors le Forum avec le Canadien.