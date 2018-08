Cinq bonnes raisons de visiter le Festival mode et design

Le coup d’envoi du Festival mode et design de Montréal est donné lundi. Pendant six jours et six soirs, le Quartier des spectacles sera l’hôte des nombreuses activités qui seront proposées aux festivaliers.

Voici les 5 activités à ajouter à son agenda cette semaine.

Conférences parfum Dior avec Vincent Leret et François Demachy, lundi 19 h et 20 h 30

Pour la première fois en 18 ans, le Festival propose une immersion dans l’univers olfactif. Tour à tour, Vincent Leret, chargé du patrimoine chez Dior, et François Demachy, parfumeur chez Dior également, prendront la scène de l’édifice Wilder pour raconter la création d’un parfum qui a conquis des millions de personnes.

Conférence avec Robert Lepage, mardi, 19 h

Le metteur en scène bien connu Robert Lepage a été invité pour offrir une conférence lors de la deuxième soirée du festival. Sa présence s’est imposée en raison de son apport dans la création de décors et de costumes, mais aussi de par ses collaborations avec de grands créateurs, tels que Alexander McQueen et Kym Barrett.

Rencontre «Fresh à mort», mercredi, 16 h 30

Une compétition de danse de style waacking et hip-hop commence mercredi et se déroulera sur la scène musicale. Pour la première année, des danseurs s’affronteront afin de se tailler une place pour la grande finale, qui aura lieu le samedi 25 août.

Une collection de taille plus, jeudi, 20 h

La blogueuse mode Josiane Stratis présentera une collection de vêtements taille plus sur la passerelle à ciel ouvert du Quartier des spectacles. Son initiative est de créer des échantillons à partir des collections déjà existantes des designers québécois, comme Ève Gravel et Valérie Dumaine. Les pièces uniques seront entre autres disponibles à leur boutique éphémère.

Le défilé du Collège LaSalle, vendredi 21 h 30

Avec l’objectif d’être le plus créatif possible, les finissants 2018 et certains diplômés du Collège LaSalle ont unis leur force pour présenter un défilé de mode qui ambitionne de défier les plus grands designers québécois.