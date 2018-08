Le Festival international de la chanson de Granby fête ses 50 ans. Au-delà d’un concours renommé, qui a déjà couronné Lisa LeBlanc, Patrice Michaud, Pierre Lapointe et Isabelle Boulay, l’événement propose plusieurs spectacles d’envergure, dont certains gratuits. En voici cinq incontournables.

À quelques jours d’amorcer son édition anniversaire, le Festival de Granby a été éclaboussé. Lundi dernier, on apprenait­­ que le directeur général de l’événement, Pierre Fortier, était suspendu par l’organisation. Il aurait eu des comportements et commentaires inadéquats en milieu de travail.

« Les services d’une firme spécialisée ont été retenus afin de mener une enquête en lien avec les informations portées à l’attention du conseil d’administration », a-t-on appris par communiqué.

Malgré cette tempête qui tombe à un bien mauvais moment, le cœur est toujours à la fête à Granby. Et Le Journal a demandé au directeur adjoint du festival, Érick-Louis Champagne, de cibler cinq spectacles à ne pas manquer pour ce 50e anniversaire.

L’OSM et les grandes interprètes

Photo courtoisie

Le temps d’un concert unique, l’Orchestre­­­ symphonique de Montréal jouera au Palace de Granby dans le cadre de cette soirée animée par Monique­­­ Giroux, sous la direction musicale du chef d’orchestre Simon Leclerc.

« On voulait un spectacle signature pour souligner les 50 ans du festival, dit Érick-Louis Champagne. L’OSM est de renommée mondiale. Mais ça reste audacieux comme projet, car le Palace n’est pas une salle habituée à recevoir

des orchestres. En plus d’animer, Moni­que Giroux assure la direction artistique­­­. Elle a un amour de la chanson francophone, elle la défend. Les artistes­­­ qui sont là pour chanter ont toutes marqué le festival au fil des années­­. Il y aura notamment Isabelle Boulay, Fabienne Thibault, Marie Denise Pelletier, Luce Dufault et Safia Nolin. »

► Jeudi 23 août, 19 h 30, au Palace de Granby.

OK on part !

Photo courtoisie

Avec ce spectacle, le Festival de Granby­­­ veut souligner son partenariat avec les concours de Cégeps et Secon­daires en spectacle. C’est Vincent Vallières qui animera et assumera la direction artistique du rendez-vous.

« Vincent est un vieil ami du festival, dit Érick-Louis Champagne. Il a choisi des invités qui ont tous déjà participé à l’un de ces deux concours scolaires. Il y a quand même du gros calibre. Dans le spectacle, on verra entre autres Patrice Michaud, Andréanne A. Malette, Émile Bilodeau, Ingrid St-Pierre et Philippe Brach. Il y aura aussi un participant de Cégep en spectacle et un autre de Secondaire en spectacle. »

► Jeudi 23 août, 20 h, au parc Daniel-Johnson de Granby. Gratuit.

Musique de notre monde

Photo courtoisie

Animé par Mélissa Lavergne (Belle et Bum), ce spectacle célébrera la diversité culturelle et musicale dans un concept multigénérationnel. Dix artistes québécois bien connus s’associeront à 10 artistes nés à l’extérieur du pays qui ont décidé de s’installer au Québec.

« C’est le projet audacieux de l’année pour nous, dit Érick-Louis Champagne. C’est un super beau mélange d’artistes qu’on connaît avec des gens qui ont adopté le Québec comme terre d’accueil. On pourra notamment y voir Daniel Bélanger­­­ avec Afrikana Soul Sister, Marc Hervieux avec King Abig, Hubert Lenoir avec Ilam et Martine St-Clair avec Wesli. »

► Vendredi 24 août, 20 h, au parc Daniel-Johnson. Gratuit.

Beau comme on s’aime

Photo courtoisie

Ce concert soulignera le 50e anniversaire de l’Office franco-québécois de la jeunesse. Il sera animé par Émile Proulx-Cloutier.

« Cet organisme a aidé plusieurs artistes­­­ québécois à aller jouer à l’étranger, note Érick-Louis Champagne. Dans le spectacle, il y aura des artistes­­­ qui ont bénéficié de ce service-là, dont Daniel Boucher, Yann Perreau, Loco Locass, Alexandre Désilets, Alfa Rococo, Valaire et Catherine Major. »

► Samedi 25 août, 20 h, au parc Daniel-Johnson. Gratuit.

Fou de toi

Photo courtoisie

Pour clôturer en grand cette édition anniversaire, le Festival de Granby a invité de nombreux anciens participants et lauréats du concours. Parmi eux, on retrouvera Luc De Larochellière, Klô Pelgag, Pierre Lapointe, Karim Ouellet, King Melrose, Alex Nevsky, Jean-François­­­ Beau et Damien Robitaille. « Ce sont tous de grands noms, des gens qui ont fait leur marque au festival, indique Érick-Louis Champagne. Le spectacle est mis en scène par Luc De Larochellière. Ce sera suivi d’un grand feu d’artifice. »

► Dimanche 26 août, 20 h, au parc Daniel-Johnson. Gratuit.

► Pour toute la programmation du 50e Festival international de la chanson de Granby, consulter le ficg.qc.ca.