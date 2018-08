Commotion cérébrale: chanceux dans sa malchance

Depuis cinq ans, les quelque 600 athlètes de football, soccer, hockey et cheerleading de niveaux compétitifs de l’Académie Saint-Louis, à Québec, passent annuellement un test cognitif appelé « baseline test », afin de valider s’ils présentent des signes de commotions. L’initiative représente un investissement de plus de 3000 $ pour l’école. De plus, le terrain synthétique de l’école est muni d’une surface Nexxpad, notamment composée de polyéthylène et de caoutchouc. Ce terrain, dont le coût est estimé à 100 000 $, diminue de 20 % les commotions dues aux chutes au sol. L’Impact de Montréal et les Capitales de Québec sont aussi équipés de ce type de terrain.