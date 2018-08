Couillard ouvre la porte à Gertrude Bourdon qui vient de dire non à Legault

MONTRÉAL | Après avoir dit non à la Coalition avenir Québec, la présidente-directrice générale du CHU de Québec-Université Laval, Gertrude Bourdon, est courtisée plus que jamais par les libéraux.

Au cours d’une entrevue avec l’animatrice Christiane Charette à la radio de Radio-Canada, dimanche, le premier ministre Philippe Couillard a ouvert la porte à la gestionnaire du CHU de Québec.

«On veut toujours recruter de nouvelles personnes, on est toujours intéressés, a dit M. Couillard. On parlait de prise de risque tantôt [...], surtout avec la situation qu’elle a. Elle a quand même une situation très, très enviable dans le réseau de santé. Comme on dit: à suivre!»

Samedi, après avoir rencontré le chef de la CAQ François Legault chez lui à Montréal, Mme Bourdon, qui était semble-t-il pressentie pour devenir ministre de la Santé d’un éventuel gouvernement caquiste, a finalement décliné l’invitation à se lancer dans la campagne électorale sous la CAQ.

Mme Bourdon avait des exigences qui n’ont pas toutes trouvé écho auprès de M. Legault, notamment que la CAQ abandonne son projet de rouvrir l’entente sur les salaires des médecins spécialistes dans l’espoir d’y récupérer 1 milliard $, et a préféré ne pas faire partie de son équipe.

Plus tard, samedi, la patronne du CHU n’aurait pas fermé la porte à un saut en politique sous une autre bannière en vue des élections du 1er octobre.

Par ailleurs, les propos de Philippe Couillard, dimanche, n’arrivent pas comme une surprise, considérant que les libéraux la courtiseraient depuis des mois. Selon ce que rapportait le «Journal de Québec» dans son édition de dimanche, la dernière rencontre de Gertrude Bourdon avec un ou des représentants du PLQ aurait eu lieu il y a quelques semaines. Elle aurait alors dit qu’elle était toujours en réflexion.