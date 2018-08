Courir pour sa santé osseuse

Le coureur peut déjà se vanter d’avoir une longueur d’avance osseuse sur le sédentaire... ce n’est pas rien ! Se préoccuper d’avoir des os en santé peut paraître bizarre, mais c’est très important. La bonne nouvelle de course de cette semaine revient au fait qu’une activité physique comme la course à pied peut grandement contribuer à cette santé.

Ostéoporose Canada recommande à toutes les femmes et tous les hommes de plus de 65 ans de passer un test de dépistage.

Les déterminants de la santé osseuse sont nombreux. Une dose suffisante de calcium est non négligeable, mais il y a plus.

La science rapporte que la régularité et la fréquence de la pratique d’activités physiques avec mise en charge, comme la course à pied, ont un impact positif majeur.

En fait, les activités physiques qui peuvent améliorer la résistance d’un os sont celles qui lui imposent une mise en charge dynamique et répétée et où le travail contre la gravité est présent.

Et, ce qui importe, ce n’est pas tant la durée des séances d’entraînement que leur fréquence. Le coureur régulier tend donc, par sa pratique, à :

Et, fait intéressant à noter, la masse minérale et l’architecture osseuses s’acquièrent pendant l’enfance et l’adolescence pour atteindre un pic en fin de puberté.