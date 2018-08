Cyclisme sur route: Hugo Houle et Astana scellent la victoire de Chernetski en Norvège

L’équipe cycliste Astana, dont fait partie le Québécois Hugo Houle, peut dire mission accomplie, alors que le Russe Sergei Chernetski a terminé premier au classement final de l’Arctic Race of Norway.

Dimanche, Chernetski a pris le huitième rang de la quatrième et ultime étape. Aucun de ses plus proches rivaux n’a réussi à le devancer au terme de la quatrième étape longue de 145,5 kilomètres entre Kvalsund et Alta où il a fini dans le même temps que le gagnant, le Néerlandais Mathieu Van Der Poel (Corendon-Circus).

Chernetski termine le tour avec une avance de 11 secondes sur le Norvégien Markus Hoelgaard (Joker Icopal) et de 12 secondes sur l’Américain Colin Joyce (Rally).

Classé 98e du jour, Houle conclut au 71e rang du classement général et a fait un gros travail pour son coéquipier chez Astana tout au long des quatre étapes. Comme on pouvait s’y attendre, l’athlète de Sainte-Perpétue a mis de côté ses objectifs personnels pour assurer la défense du maillot de son coéquipier.

«Il a fallu que nous soyons solides, mais nous avons réussi. Nous sommes super contents d’avoir appliqué notre plan du début jusqu’à la fin. Nous pouvons dire que c’est mission accomplie et nous ne pouvions pas demander mieux! Ça fait deux jours que nous travaillons pour ça», a mentionné le cycliste de Sainte-Perpétue.

Le coéquipier de Duchesne finit deuxième de la Cyclassics de Hambourg

Simultanément, en Allemagne, Antoine Duchesne et son équipe Groupama-FDJ ont mené leur coéquipier Arnaud Démare à un nouveau podium cette saison. À son retour à la compétition, Démare a terminé deuxième de la Cyclassics de Hambourg.

Le Français a été devancé au sprint par l’Italien Elia Viviani (Quick-Step Floors). Le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Emirates) a quant à lui fini troisième.

«L’objectif était de gagner, donc nous sommes un peu déçus. Nous avons tous bien fait et nous nous sommes bien placés tout au long de la course. C’est toujours amer de finir deuxième, mais ç’a été une belle journée en tant qu’équipe. Tout le monde a bien couru et bien fait son travail. Ç’a bien été de mon côté aussi», a commenté le champion canadien en titre qui a pris le 100e rang, à 2 min 7 s du gagnant.

Le Québécois et ses coéquipiers se préparent maintenant pour le Tour d’Espagne qui s’amorcera samedi.