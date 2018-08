Dans mon sac d’éduc j’apporte...

À la liste des effets scolaires nécessaires pour la rentrée s’ajoute un sac d’éducation physique bien rempli! Voici quelques vêtements et accessoires à la mode, pour être prêts à faire du sport.

Photo courtoisie, Clément

Sac fourre-tout Louis Garneau décoré d’un loup (hibou aussi disponible) d’une capacité de 14 litres, 16,99$, clement.ca

Photo courtoisie, Sports Experts

Sac sport Under Armour avec grand compartiment principal, poche intérieure, poche en tissu maillé sur le devant et garnitures réfléchissantes, 49,99$, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Sports Experts

Sac à dos pour filles Under Armour avec bretelles ergonomiques ajustables, poches latérales pour bouteille d’eau et poche frontale à gousset pour chaussures, 64,99$, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Sports Experts

Chaussures athlétiques Almotio 4.0 de Reebok, avec tissu maillé respirant et empiècements en cuir, semelle offrant plus de rebonds et de flexion, 59,99$, sportsexperts.ca

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

Chaussures de course New Balance, avec système d’attache Boa assurant un ajustement précis, 69$, mec.ca

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op

Chaussettes à double épaisseur Coolmesh II de Wrightsock réduisant la friction, prévenant les ampoules, éloignant l’humidité et offrant une circulation d’air optimale, disponibles en rose ou noir, 10$, mec.ca

Photo courtoisie, Clément

Ensemble Nanö Action (tailles 4 à 6X ans) comprenant un haut à manches courtes (24,99$) et un pantalon court (25,99$) 100% polyester, ainsi qu’un sac à soulier 100% nylon (14,99$), clement.ca

Photo courtoisie, Clément

Pantalon court Under Armour Water (tailles 4 à 6X ans) 100% polyester, 25,99$, clement.ca

Photo courtoisie, Clément

Haut à manches courtes Under Armour Soccer (tailles 4 à 6X) 100% polyester, 21,99$, clement.ca

Photo courtoisie, L'Aubainerie

Pantalon court et haute à manches courtes de la collection Tag (tailles 8 à 18), fabriqués en tissu technique 100% polyester, 9,98$ chacun, dans les magasins L’Aubainerie.

Photo courtoisie, L'Aubainerie

Legging d’entraînement capri de la collection Surin avec bandes noires contrastantes sur les côtés, 92% polyester et 8% spandex, 19,98$, dans les magasins L’Aubainerie.

Photo courtoisie, L'Aubainerie

T-shirt d’entraînement de la collection Surin (tailles 8, 10, 12, 14, 16), avec texte brillant sur le devant et un filet noir dans le dos, 100% polyester, 14,98$, dans les magasins L’Aubainerie.