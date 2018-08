Discussion jeunesse, élection volatile

La discussion qui a eu lieu vendredi lors de l’école d’été de l’INM en collaboration avec Le Devoir a permis de voir un peu comment les chefs se préparent aux futurs débats télévisés qui auront lieu dans la campagne qui sera déclenchée cette semaine. Devant une frange de la population qui détient plus du tiers des votes aux prochaines élections, cette discussion fut plus qu’un détour dans la campagne, elle était une nécessité. Même si on sait que les jeunes ont tendance à moins aller voter, ils ont pour la première fois dans les 20 dernières années un poids considérable dans les élections du 1er octobre.

Foule étudiante

Toutefois, la foule de l’INM n’est pas aussi diversifiée qu’on pourrait le penser. Plus à gauche, elle n’a pas hésité à huer le premier ministre qui mène pourtant dans les sondages dans les intentions de vote des 18-34 ans.

Elle fut aussi fort indignée lorsque le chef de la CAQ a parlé du renvoi des nouveaux arrivants si ceux-ci échouent à un test de français, trois ans après être arrivés au Québec. Pourtant, aucune question n’est venue pour rappeler que l’immigration n’est pas de compétence provinciale, mais fédérale, et que cette déportation ne pourrait être applicable. Bref, il manquait un peu de questions de suivis pour bien comprendre la mécanique de l’application des promesses électorales.

Parler aux jeunes

Malgré tout, cette soirée a permis notamment d’en apprendre un peu sur la vision des chefs : économie, santé, immigration et surtout éducation furent au menu. Aucun échange entre eux n’était autorisé. Il faudra attendre encore pour les voir dans une situation de véritables débats. Toutefois, il y a eu quelques attaques bien senties dans leur allocution de deux minutes. Il reste heureusement encore beaucoup d’échanges à venir pour permettre aux 45 % d’indécis, du jamais-vu, de prendre leur décision.