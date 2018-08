Faire du hockey autrement

SHEFFORD | Pour la première fois en 13 ans, Daniel Lacroix n’occupera pas un poste d’entraîneur au sein d’une équipe professionnelle. Une situation inhabituelle avec laquelle il vit plutôt bien.

« Un de mes amis qui coachait au niveau collégial m’a dit : “Les profs d’université prennent toujours des années sabbatiques. Ils se ressourcent ! Profites-en donc. Fais du hockey autrement. Va voir tes amis en Europe, promène-toi.” », a raconté l’homme de 49 ans à l’auteur de ces lignes.

Celui qui a occupé le poste d’adjoint de façon successive avec les Islanders de New York (3 ans), les Bulldogs d’Hamilton (1 an), le Lightning de Tampa Bay (3 ans), les Rangers de New York (1 an) et le Canadien de Montréal (4 ans) a pris les conseils de son ami au pied de la lettre.

D’ici la fin septembre, son agenda est déjà bien garni.

Du hockey en Chine

Lors de la visite du Journal, Lacroix était à préparer des séquences vidéo qu’il présentera lors de consultations avec les entraîneurs de l’Université Quinnipiac, de la NCAA.

À la fin du mois, il prendra la direction de Calgary, où il donnera un coup de main aux entraîneurs de l’équipe nationale de hockey sur luge dans le démarrage du prochain cycle olympique. Une bonne façon de se créer de nouveaux contacts.

« Je n’ai jamais eu la chance de travailler avec Hockey Canada. C’est une belle occasion de le faire. Mike Foligno et Scott Walker [deux autres anciens joueurs de la LNH] seront également là », a-t-il souligné.

De là, il s’envolera vers la Chine. En compagnie de Paul MacLean, ancien entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa, Lacroix tiendra des séminaires auprès des entraîneurs chinois. Une activité s’inscrivant dans le cadre de la visite des Bruins et des Flames, qui disputeront des matchs préparatoires à Shenzhen et Pékin.

Le rêve ultime

S’il apprécie aujourd’hui la tournure que prend le prochain automne, Lacroix, à qui il reste toujours un an au contrat qui le liait au Canadien, ne cache pas qu’il a tout de même suivi l’actualité de la LNH de près, histoire de demeurer à l’affût des possibilités d’embauche. Après tout, son objectif demeure de revenir dans le circuit Bettman le plus tôt possible.

« Il n’y a qu’une ligue où tu peux gagner la coupe Stanley. Je veux travailler le plus longtemps possible dans la LNH pour y arriver. Je me suis rendu proche une fois comme joueur [avec les Flyers en 1997] et une fois comme entraîneur [avec les Rangers en 2014]. On joue, on coache et on travaille pour ça. »

Il se donnait jusqu’au repêchage pour se trouver un nouvel emploi dans le circuit Bettman. « Il y a deux endroits où je croyais qu’il pourrait y avoir une possibilité, a-t-il mentionné sans révéler le nom des organisations. J’ai eu des entrevues, j’ai parlé à certaines directions. Souvent, c’est une simple question de profil. »

Avec la vaste expérience et les nombreux contacts qu’il a acquis au fil des ans, ce n’est que partie remise.​

« Je suis encore jeune, je n’ai pas encore 50 ans. Je reste à l’affût des nouveautés, je me recycle constamment. »

En attendant, l’heure est au res­sour­cement.