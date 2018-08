Fierté Montréal : Montréal sera candidate au WorldPride

Alors que la 34e édition du défilé de la Fierté battait son plein dimanche dans la métropole, les organisateurs de l’événement ont annoncé que Montréal sera candidate au WorldPride de 2023. «C’est une Fierté sur stéroïdes», a souligné le vice-président du festival Fierté Montréal Jean-Sébastien Boudreault.

«C’est un événement comme le nôtre, mais encore plus gros.»

Dario Ayala / Agence QMI

Le WorldPride, qui a lieu environ tous les deux ans dans une ville différente, comprend un festival et un défilé pour promouvoir les questions liées à la communauté LGBTQ. La prochaine édition aura lieu à New York en 2019.

«La Ville de Montréal va travailler avec [le festival] Fierté pour avoir le WorldPride en 2023. C’est très important et il y a beaucoup de travail à faire», a assuré dimanche la mairesse Valérie Plante en conférence de presse.

Selon Jean-Sébastien Boudreault, la candidature de la métropole sera déposée au courant des prochains mois, et la ville choisie sera déterminée par un vote en octobre 2019. «On veut vraiment l’avoir, ce serait la première WorldPride dans un environnement francophone», a-t-il expliqué. Si Montréal est choisi, l’événement aurait lieu à la place du festival Fierté et se déroulerait aussi à la mi-août.

10 jours de festivités

Dario Ayala / Agence QMI

La 12e édition du festival Fierté Montréal s’est conclue dimanche avec le célèbre défilé de la Fierté qui rassemblait de nombreuses personnalités publiques, dont le premier ministre du Québec Philippe Couillard et le premier ministre du Canada Justin Trudeau.

Dario Ayala / Agence QMI

On comptait aussi parmi les invités sur la ligne de départ Sophie Grégoire-Trudeau, la conjointe de M. Trudeau, et Antoni Porowski, un Canadien d’origine montréalaise et star de la téléréalité «Queer Eye» sur Netflix.

Dario Ayala / Agence QMI

Plus de 9500 personnes ont défilé dimanche après-midi à partir de 13 h 30 sur le boulevard René-Lévesque, dans un parcours de 2,7 km se terminant à la rue Alexandre-De-Sève.

On comptait parmi les invités plusieurs membres de la communauté LGBTQ, dont le militant Kennedy Olango du Kenya, où l'homosexualité est passible de prison, et Julie Lemieux, la première mairesse transsexuelle élue au Canada.

Dario Ayala / Agence QMI

«Il y avait vraiment beaucoup de monde, l’ambiance était fantastique », a commenté Jean-Sébastien Boudreault, estimant qu’il y a eu un peu plus de participants que l’édition précédente. En 2017, environ 300 000 personnes ont pris part à la célébration, selon ce dernier.

«On est ici parce qu’on aime les Prides et pour supporter notre communauté», a souligné le Montréalais Zack Bennett, qui assistait pour la troisième fois au défilé en compagnie de son copain et de ses amis.

Dario Ayala / Agence QMI

Les participants du défilé étaient invités cette année à porter du bleu, une des couleurs du drapeau arc-en-ciel symbolisant l’harmonie et la sérénité.