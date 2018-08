Il devient un Ironman pour venir en aide à son neveu malade

Il y a un an, Pier-Luc Demers n’avait jamais complété un triathlon. Inspiré par son neveu de trois ans, il s’est donné un énorme défi. Dimanche, il a pris le départ de l’Ironman de Mont-Tremblant.

Le jeune homme de Québec s’est entraîné sans relâche afin d’amasser des dons pour son neveu Philippe, atteint d’acidose lactique. Au terme de 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied, ils seront réunis au fil d’arrivée.

L’athlète a dépassé son objectif d’amasser 15 000 $. Ces fonds serviront à défrayer une partie des coûts des traitements et des médicaments qui ne sont pas remboursés par la RAMQ. Les parents de Philippe souhaitent aussi adapter la maison pour les besoins spécifiques de leur fils.

«Le travail est fait. On ne peut plus rien changer. Tout est prêt, tout est calculé. Aujourd’hui, c’est vraiment de s’amuser, d’apprécier chaque moment», a dit Pier-Luc Demers en entrevue à LCN.

Aux côtés de plus de 3000 compétiteurs, Pier-Luc n’a pas d’objectif de temps. Il souhaite simplement compléter le parcours en profitant de l’instant présent. Il s’agit de son «jour de paie» après une année intense au cours de laquelle il a même vaincu sa peur de l’eau.

«Je savais nager, mais j’avais peur d’avoir la tête dans l’eau. On a travaillé là-dessus avec mon entraîneur. On est parti de la base et on est rendu au Ironman», a-t-il expliqué quelques instants avant de se jeter à l’eau.

Les premiers départs ont été donnés tôt dimanche matin.