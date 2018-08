Il y a une énorme vente PSN en ce moment

On le répète souvent chez Pèse sur Start: être un gamer à jour peut coûter excessivement cher. Heureusement, on peut parfois profiter de spéciaux sur des jeux et enfin tester un titre plus récent.

Le PlayStation Store présente «Attaque des blockbusters», une énorme vente sur de gros titres populaires, qui aura lieu jusqu’au 28 août. Pour faire plaisir à ses membres PlayStation Plus, Sony offre également un rabais additionnel à ceux qui profitent du service prémium.

Pour «Attaque des blockbusters», Sony a mis en vente des titres plus récents et populaires, mais aussi des éditions spéciales parfois très dispendieuses.

Voici les titres à ne pas manquer!

WWE 2k18 Delux

119,99$ 47,99$

Battlefield, édition anniversaire

124,99$ 62,49$

GTA V Premium ONline Edition & Megalodon Shark Card

164,99$ 115,49$

(Le jeu de base est à 25,89$ en spécial)

Call of Duy Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe

129,99$ 90,99$

ARK: Survival Evolved, Explorer’s Edition

133,49$ 66,74$

(ARK Survival Evolved, seul, est à 39,99$ en spécial)

Battlefield 1 Revolution

79,99$ 19,99$

BioShock: The Collection

79,99$ 34,99$

Uncharted: The Lost Legacy

39,99$ 19,99$

Horizon Zero Dawn (Complete Edition)

29,99$ 23,99$

Abzu

19,99$ 7,99$

God of War

79,99$ 52,79$

Lego Marvel Super Heroes 2

79,99$ 39,99$

Injustice 2 - Édition Légendaire

79,99$ 47,99$

Ride 2

79,99$ 23,99$

Sniper Elite 4

79,99$ 31,99$

Persona 5

66,99$ 46,89$

Ratchet & Clank

19,99$ 8,99$

Rush of Blood (VR)

19,99$ 14,99$

À noter: les prix de cet article n’ont pas le rabais additionnel de PlayStation Plus.