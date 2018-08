Ils suscitent peu d’engouement

C’est malgré tout avec François Legault (18 %), de la Coalition avenir Québec (CAQ), que les Québécois aimeraient le plus aller prendre un verre, suivi par Manon Massé (15 %), de Québec solidaire, Philippe Couillard (11 %), du Parti libéral, et Jean-François Lisée (10 %), du Parti québécois.

Au-delà du charisme, c’est M. Legault (24 %), dont le parti mène dans les intentions de vote, qui apparaît aux Québécois comme la personne la plus compétente. Viennent ensuite M. Couillard (19 %), M. Lisée (11 %) et Mme Massé (6 %).

M. Legault est également perçu comme le politicien le plus à même de favoriser la création d’emplois, d’améliorer les réseaux de l’éducation et de la santé, de favoriser l’intégration des immigrants et d’améliorer la mobilité.

Le chef caquiste est aussi celui qui incarne le plus le changement (28 %) et qui comprend le mieux la réalité des électeurs (21 %), estiment les Québécois sondés.

MM. Couillard et Lisée ont beau marteler que leur formation politique est un symbole de renouveau, seuls 6 % et 8 % des électeurs, respectivement, estiment qu’ils représentent le changement.

Ce n’est cependant pas pour la grande culture de son chef que les Québécois optent pour la CAQ. Seulement 9 % des répondants jugent qu’il est le plus cultivé, contre 25 % pour M. Couillard et 23 % pour M. Lisée.

Par ailleurs, Mme Massé est perçue comme la chef la plus honnête, la plus généreuse et la plus susceptible de défendre l’environnement et les plus démunis.