La routine santé de Marie-Élaine Thibert

Comment gardes-tu la forme ?

Depuis près d’un an, la chanteuse Marie-Élaine Thibert s’est découvert un intérêt pour la course à pied. Un sport qu’elle pratique 5 à 6 jours par semaine, qui se glisse parfaitement entre ses dates de tournée et qui l’aide à conserver sa puissance vocale sur scène.

« Je me rends compte que c’est la meilleure chose à faire pour moi, surtout en tournée. Cet été, j’ai couru un 4 ou 5 km dans tous les villages et les villes où je suis passée. C’était tellement agréable », raconte la mère d’une petite fille de 5 ans et demi.

En développant ainsi son cardio, la chanteuse admet également avoir plus d’aisance sur scène. « Pour la chanteuse à voix que je suis, ça m’aide beaucoup à supporter mes notes et à les tenir. Je pourrais presque aujourd’hui faire deux spectacles de suite et je tiendrais ! » lance celle qui fêtera ses 15 ans de carrière cette année.

As-tu un objectif d'entraînement ?

Sans objectif de performance, Marie-Élaine Thibert garde la cadence simplement pour conserver une bonne forme physique. « Je vois tellement de différences depuis que je cours. On dirait que je profite plus de la vie, ça me procure quelque chose de fort. J’ai plus de patience, je suis plus relax », explique-t-elle.

Comment restes-tu motivée à l’entraînement ?

Même si elle adore la course, la chanteuse admet que certains matins lui demandent un peu plus de volonté que d’autres. « Quand il fait très chaud, je trouve ça plus difficile de partir. Mais comme pour toute chose, tu te forces trois mois et après ça devient une drogue. Aujourd’hui, si je ne vais pas courir, je ne me sens pas bien », mentionne-t-elle.

As-tu des trucs pour bien t'alimenter ?

Depuis quelque temps, Marie-Élaine privilégie différents types de salades pour accompagner ses repas. Comme protéines, elle opte régulièrement pour des œufs, du tofu, du poisson et du canard. « C’est une viande que nous mangeons beaucoup à la maison, puisque c’est du bon cholestérol », explique-t-elle. Elle coupe également le sucre de son quotidien, en plus de faire attention aux aliments riches en glucides.

Quel est ton endroit préféré à Québec ?

Originaire de Montréal, la chanteuse admet être « très touriste » lorsqu’elle se balade à Québec. Elle adore marcher sur la rue Saint-Jean, surtout en été, dit-elle.

Quelle est ton activité physique préférée ?