L’absence de Legault au défilé de la fierté suscite «des questions»

Plus de 200 personnalités publiques sont attendues ce dimanche au 34e défilé de la fierté à Montréal, dont les chefs du Parti libéral du Québec, du Parti québécois et de Québec solidaire.

Par contre, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, figurera aux abonnés absents. Il ne sera pas dans l’arrondissement de Ville-Marie, où a lieu le défilé, mais bien dans la municipalité de Ville-Marie, où il participera à la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien.

Une décision qui fait sourciller le vice-président de Fierté Montréal, Jean-Sébastien Boudreault.

«On comprend mal, on est le plus grand défilé au Québec, a-t-il souligné quelques heures avant le début du défilé, en entrevue à LCN. En plus, il y a une campagne électorale, la communauté LGBT est quand même importante au Québec. On se pose des questions.»

Le porte-parole de la CAQ pour la métropole, Mario Laframboise, sera toutefois sur place.

«C’est toujours décevant quand un chef n’est pas là», a tout de même déploré M. Boudreault.

Plusieurs autres politiciens ont pour leur part confirmé leur présence au défilé. Notamment, le premier ministre canadien Justin Trudeau et sa conjointe Sophie Grégoire, le chef du Nouveau parti démocratique Jagmeet Singh et la mairesse de Montréal Valérie Plante y seront.

L’événement se mettra en branle à 13 h depuis la rue Metcalfe, soit de l’ancien secteur LGBT, à l’ouest, pour aboutir au cœur du Village actuel, à l’est, sur la rue Alexandre-DeSève. Un moment de silence est prévu à 14 h 30. L’événement, qui clôt le Festival Fierté Montréal, doit se terminer aux alentours de 16 h. Plus de 9500 personnes défileront et on attend «plusieurs centaines de milliers de spectateurs», selon M. Boudreault.