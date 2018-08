Le bilan de la semaine « déclenchement -1 »

Chaque semaine, pendant la campagne électorale, nos spin doctors issus de chacune des quatre grandes familles politiques nous proposent leur amusant bilan personnel des derniers jours.

Benjamin Bélair

Le gagnant de la semaine : François Legault

Le perdant : Philippe Couillard

Le bon coup : la CAQ qui a proposé de rétablir les tarifs des CPE à 8,05 $. Elle répare ainsi une injustice des libéraux à l’égard des familles. Je connais personnellement plusieurs parents qui avaient dû emprunter à la banque pour faire face au choc tarifaire imposé par les libéraux. François Legault confirme qu’il sera un premier ministre à la défense des familles.

Le mauvais coup : en reniant sa promesse de nommer candidat le député François Ouimet, le premier ministre vient de perdre bien plus que la semaine. Il pourrait bien sans le vouloir avoir donné aux Québécois la question de l’urne : peut-on faire confiance à Philippe Couillard ?

La surprise de la semaine : la machine électorale libérale que l’on dit d’ordinaire si efficace n’a pas eu l’air cette semaine d’être prête pour une campagne électorale. La gestion chaotique de l’affaire Ouimet donne l’impression que les libéraux ne sont pas encore au courant que l’élection est dans à peine 6 semaines.

L’élément cocasse de la semaine : le candidat du PQ qui s’écrit sur Facebook une lettre dans laquelle il s’embrasse et le candidat QS qui fait campagne sur Tinder. On ose à peine imaginer de quelle idée auraient pu accoucher ensemble ces candidats si QS et le PQ avaient accepté de s’allier ou de fusionner.

Marie-Eve Doyon

Le gagnant de la semaine : François Legault qui a continué d’annoncer des candidatures sans trop se faire ennuyer, les médias avaient trouvé un os à gruger.

Le perdant : Philippe Couillard, qui n’a pas su prévenir l’« Affaire Ouimet ». Une semaine perdue pour le PLQ.

Le bon coup : La rencontre organisée par l’Institut du Nouveau Monde pour permettre aux jeunes de questionner les chefs de parti. La participation des 4 chefs démontre l’importance des jeunes pour toutes les formations politiques.

Le mauvais coup : L’arrivée en politique d’Enrico Ciccone aurait pu être une bonne nouvelle. L’erreur d’aiguillage entre le PLQ et son député sortant de Marquette a causé plus de dommages que prévu.

La surprise de la semaine : la conférence de presse de François Ouimet. Inattendue et peu caractéristique de la légendaire discipline des libéraux, elle a pris tout le monde par surprise. Son impact n’a pas fini de se faire sentir.

L’élément cocasse de la semaine : le candidat de Québec Solidaire qui décide de faire campagne sur Tinder pour transmettre son message. Idée rafraîchissante, propositions qui fond sourire, la campagne est efficace même si elle n’aura peut-être pas de grands effets. On se souviendra que Tinder avait aussi été utilisé en 2017 pour récolter des fonds pour sauver un rhinocéros blanc.

Steve E. Fortin

Le gagnant de la semaine : l’électeur indécis. Selon Léger 45 % de vote volatile. La campagne sera déterminante, les jeux sont loin d’être faits.

Le perdant : Philippe Couillard pour son traitement de l’affaire Ouimet. Une évidence.

Le bon coup : Jean-François Lisée pour sa performance au Dialogue jeunesse, premier test réunissant les 4 chef(fe)s de parti. À l’aise dans ce genre de débat. De bon augure pour ceux qui comptent sur ses talents de « débateur » afin de remonter le PQ.

Le mauvais coup : François Legault X 2. Mal préparé pour le même événement, hué, distrait, les notes en main toujours. Aussi, la façon dont il a été largué par sa [future] ministre de la santé, Gertrude Bourdon. Gênant.

La surprise de la semaine : dans le sens de « surprise inattendue », le cancer du député Sylvain Roy. Bonne chance, et bon courage.

L’élément cocasse de la semaine : cette entrevue donnée par la candidate libérale et ex-journaliste Paule Robitaille à propos de ses convictions fédéralistes. On sent le malaise de sa collègue Hélène David...

Stéphane Lessard

Le perdant de la semaine : Philippe Couillard est définitivement le perdant de la semaine avec le « congédiement forcé » de François Ouimet.

Le gagnant de la semaine : Enrico Ciccone qui se voit offrir un nouveau job, en remplacement de François Ouimet, comme futur député de Marquette. Mais on ignore encore quel sera son temps de glace à l’Assemblée nationale. On lui souhaite d’éviter le banc de punitions.

Le bon et le mauvais coup de la semaine : l’annonce puis le désistement dans la même journée de Gertrude Bourdon, PDG du CHU de Québec, comme candidate de la CAQ et perçue comme future ministre de la Santé. L’art de se virer de bord sur un « dix cennes ».

La surprise de la semaine : le PLQ et la CAQ promettent une « campagne positive ». Sérieusement ? On peut en douter avec les publicités du PLQ qui tentent de faire ressortir l’ambivalence de François Legault et la réplique cinglante de la CAQ qui montre Philippe Couillard avec un sac de papier brun sur la tête.

L’élément cocasse de la semaine : le candidat de QS dans Masson, Stéphane Durupt, qui fait campagne sur Tinder en promettant de faire le ménage... L’histoire ne dit pas cependant s’il est réellement célibataire.