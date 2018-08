Le Drakkar l’emporte à l’arraché

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a entrepris son calendrier de matchs préparatoires avec un gain in extremis de 6-5, dimanche après-midi, sur les Saguenéens de Chicoutimi.

Outre Légaré et Element, Antoine Savard et Louis Tardif Jr ont marqué pour les vainqueurs. Tristan Pelletier et Nicolas Ranno ont été les meilleurs dans le revers avec des doublés. Michael Pellerin a complété.