L'école libérale de l'humour

Y a pas à dire, ils ont le sens du drame, les libéraux. Avec Alexandre Taillefer dans le cockpit, on peut s’attendre au pire, peut-être même à un écrasement.

En recrutant Ciccone, Philippe Couillard et son adjoint démontrent un réel talent pour la catastrophe.

Ils se sont empêtrés, sans l'aide de quiconque, dans un drame cornélien avec François Ouimet dans le rôle du poignardé :

- Philippe! As-tu du cœur?

- Toujours! Et prends ton 4%...

Ex étoile plutôt pâlotte du hockey professionnel, Ciccone se voit offrir, Ô Mirifique Destin, Ô Magouille Nauséabonde, une circonscription équivalente au Sénat canadien. Marquette, politiquement, c’est un salon de thé. C’est pêcher au ver à Saint-Paul-de-l’île-aux-noix...

À cet égard, François Ouimet convenait parfaitement à Marquette, un fief sans histoire, politiquement banal et traditionnellement négligeable.

Élu dans Marquette, c’est un peu prendre sa pension; on compte les années, les mandats, sur la 20 et la 40, du mardi au jeudi... Libéral dans Marquette, c’est gagnant à vie, l'incarnation du pâté en croûte. À moins, bien sûr, d’être liquidé avant l’heure...

Minimalement connu, Enrico Ciccone peut donc rire des quolibets dont il est déjà l’objet; l’idée d’être possiblement planqué pour vingt ans le réconfortera aux moments les plus sombres... Dans Marquette, il pourra grisonner tranquille.

Dans un gouvernement libéral, il sera apte à tout. Dans l'Opposition aussi. À l’Assemblée nationale, l’incompétence n’empêche pas de briller parmi les meilleurs. Tous les partis ont des préposés au contenu...

Quoi qu’il en soit, avec Alexandre 1er aux commandes, on peut espérer d’autres belles surprises libérales cet automne. Il a peut-être raté l'achat de Juste pour rire, mais ce n'est manifestement pas pour nous priver d'humour.

Philippe Couillard a d’ailleurs dit que le PLQ avait tellement de candidats de première qualité à sa porte qu’il a été littéralement forcé de passer Ouimet à la trappe.

Patrice Lemieux photo courtoisie

Si un type comme Ciccone a pu hériter de la forteresse de Marquette, des clones de Patrice Lemieux pourraient atterrir dans Jacques-Cartier ou dans Westmont-Saint-Louis. MM. Couillard et Taillefer y verront peut-être une «opportunation qu’on peut pas passer à côté de...»

L’autre jour, Joe le taxi à crédit nous a donné son avis sur la suite du monde, avertissant au passage les Québécois que, si jamais le PLQ perdait le pouvoir, c’en serait fini de la paix sociale.

On devrait craindre une reprise de 2012. Manifs d’enragés, vauriens commandités, violences gratuites, etc. Bref, avec la CAQ, on retournerait aux heures les plus sombres de l’ère Charest...

La réalité est complexe pour les simples d’esprit. Heureusement qu’il y a des gens comme le casse-croûteur du Ritz pour nous guider.

Après avoir ramené les Deux mains sur le volant, le slogan qui avait fait la gloire de Jean Charest il y a dix ans, il a aussi dit récemment que, pour affronter Trump, il vaudra mieux que Philippe Couillard continue de diriger le Québec. Vers quoi? Peu importe...

Photo d’archives

Personne d’autre ne pourrait se dresser efficacement devant l’Autobronzant de la Maison Blanche. Ni Lisée, ni Legault. Quant à Manon Massé, Trump serait surtout subjugué...

Alors si l’on réfléchit bien aux grandioses idées que sème à tout vent le boss de L’Actualité, un seul slogan conviendrait désormais au Québec : Liberal Forever/Éternellement libéral...

On attend désespérément que le peuple finisse par avoir son mot à dire. Il n’en peut plus de ce guignol renouvelé quotidiennement. Les sauveurs qui s’alignent sur scène, bourrés de talent, de crédits d’impôt et d'idées prémâchées sur toutes les formes possibles de dépenses sociales...

Les tondus, les conscrits et les abonnés aux acomptes provisionnels en ont marre de cette pluie de dollars qui tombe depuis un an. Triste héritage: les élections à date fixe ruineront le Québec.

En attendant le pire, compatissons avec la Coalition Avenir de Gauche du Québec : quand viendra son tour, le trésor public aura été pillé par les pirates et les vendeurs d'éoliennes...

Et, quelques jours après son élection, une fois rallumées les lumières dans les soutes des ministères, Legault s'écriera, comme d'autres avant lui:

- ON S'ATTENDAIT PAS À ÇA!